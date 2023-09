Da giovedì 14 a domenica 17 settembre la città del sale ospiterà l’“Ironman Italy Emilia-Romagna”, con 45.000 atleti provenienti da tutto il mondo

Dalla giornata di oggi, giovedì 14 settembre, Cervia torna a essere capitale del triathlon. Mentre da qualche giorno, in città, si vedono migliaia di atleti arrivati da tutto il mondo che si allenano, prende il via proprio oggi il lungo weekend dell’“Ironman Italy Emilia-Romagna”, gara internazionale giunta alla sua sesta edizione, che proseguirà fino a domenica 17 settembre, con un ricco programma di eventi che animerà la città e che vedrà impegnati atleti provenienti da 98 Paesi del mondo.

L’evento in programma a Cervia vede fortemente impegnato il Comune della città del sale nell’organizzazione, per permettere la buona riuscita dell’iniziativa contenendo al minimo l’impatto sulla città e garantendo i servizi alla comunità. L’iniziativa, inoltre, è resa possibile anche grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, che dalla prima edizione ha colto la grande opportunità per il territorio, per allungare la stagione e per incrementare l’incoming turistico.

Di seguito, il programma dell’”Ironman Italy Emilia-Romagna”, in calendario a Cervia dalla giornata di oggi, giovedì 14 settembre, a domenica 17 settembre:

Giovedì 14 settembre; in mattina, al magazzino del sale, è stato presentato il video “Le donne del triathlon”, realizzato dal servizio pari opportunità del Comune di Cervia. Alle 18, invece, si è svolta la parata delle nazioni, con la partecipazione di una rappresentanza di tutte le nazioni presenti in città, partita dalla torre san Michele e arrivata, dopo essere passata da Borgomarina, dal lungomare e da viale Roma, in piazza Garibaldi. Alle 21, infine, la “Night run”, corsa notturna non competitiva di cinque chilometri partita dal Fantini club

Venerdì 15 settembre; alle 15 è in programma l’”Ironkids”, corsa non competitiva sulla spiaggia, riservata ai ragazzi tra i cinque anni ed i quindici anni. In serata, invece, al Fantini club, è in calendario il “Gala dinner Fantini club”, dedicato ad atleti, istituzioni e ospiti del mondo dello sport. Infine, alle 22, sulla spiaggia, lo spettacolo di fuochi d’artificio, organizzato dal Comune della città del sale per dare il benvenuto alle migliaia di atleti arrivati

Sabato 16 settembre; alle 7.30, preceduta dall’esecuzione dell’inno d’Italia della banda città di Cervia, dalla spiaggia libera, parte l’”Ironman di lunga distanza”, la gara più attesa e impegnativa, che prevede tre prove senza sosta, tra cui una di nuoto in mare, lunga 3,8 chilometri, una di bike, lunga 180 chilometri, e una di maratona, lunga 42 chilometri. Per la prima volta, la grande emozione della partenza sarà arricchita dal volo di un elicottero hh139 del 15° stormo dell’Aeronautica militare, che effettuerà un passaggio bandiera durante l’inno

Domenica 17 settembre, due gare in programma, ossia l’”Ironman 70.3”, detto “half distance”, e la 5150™, la distanza olimpica

In merito all’evento in calendario a Cervia dalla giornata di oggi, giovedì 14 settembre, a domenica 17 settembre, si è espresso Andrea Corsini, assessore regionale al turismo, con le seguenti parole: “‘Ironman Italy Emilia-Romagna’ è ormai un appuntamento fisso nel calendario dei grandi eventi internazionali della nostra regione, ed è anche molto di più dell’unica tappa italiana del circuito di triathlon più prestigioso al mondo. È una festa di sport e turismo che, per quattro giorni, richiama qui, dal lungomare di Cervia all’entroterra romagnolo, oltre 45.000 persone da 98 Paesi, tra atleti ed accompagnatori. Dietro grandi eventi come questo c’è una macchina organizzativa collaudata, che da mesi lavora per far sì che tutto sia pronto e funzioni al meglio durante le gare e il soggiorno, dalla sicurezza alla viabilità, fino ai servizi di accoglienza. Ringrazio, quindi, fin da ora, gli organizzatori e gli amministratori dei Comuni di Cervia, di Bertinoro, di Forlimpopoli, di Ravenna, di Forlì e di Cesena, perché lo spettacolo del triathlon si realizza coi campioni, certo, ma anche grazie a coloro che lavorano dietro le quinte”, ha concluso Corsini.

Anche Massimo Medri, sindaco di Cervia, si è espresso in merito al tema con le seguenti affermazioni: “Ancora una volta, la nostra città torna sotto i riflettori per questo evento internazionale, che ha portato a Cervia migliaia di triatleti da tutto il mondo, molti dei quali accompagnati dalle famiglie. ‘Ironman’ si conferma una grande opportunità turistica e di promozione, sia per i nostri operatori economici che possono allungare la stagione, sia per il fatto che ci permette di farci conoscere, soprattutto per le nostre bellezze ambientali e per i nostri servizi. La macchina di ‘Ironman’ richiede un grande sforzo organizzativo, per questo motivo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci lavorano e che hanno collaborato, a cominciare dalle due Prefetture coinvolte, dalle Forze dell’ordine, dagli altri Comuni interessati, ossia Bertinoro, Forlimpopoli, Ravenna, Forlì e Cesena, e, soprattutto, le centinaia di volontari che saranno impegnati”, ha terminato Medri.

Infine, parola a Michela Brunelli, assessora alla sport, eventi e pari opportunità del Comune della città del sale, che in merito all’evento in calendario nel weekend si è così espressa: “Cervia si conferma città dello sport. Siamo molto orgogliosi ed emozionati di ospitare, ancora una volta, la grandissima kermesse sportiva ‘Ironman Italy Emilia-Romagna’ e gli altri eventi di questo lungo weekend. Lo sport è socializzazione, aggregazione e solidarietà, ed è importantissimo per la crescita delle persone e dei territori. ‘Ironman’ si svolge a Cervia dal 2017 e, in questi anni, abbiamo avuto modo di conoscere e di apprezzare storie uniche e singolari, di atlete e di atleti che si sono sfidati oltre l’immaginabile, dando dimostrazione di quanto lo sport può essere importante nell’evoluzione delle persone. Voglio ricordare anche iniziative collaterali che sono nate a Cervia nel contesto ‘Ironman’, come per esempio ‘Cerviaman’, il gruppo di triatleti locali che si impegnano tutto l’anno a scopi benefici, oppure le sfide e le esperienze di donne che abbiamo voluto immortalare nel video ‘Le donne del triathlon’”, ha concluso la Brunelli.