Il centrocampista ravennate, ex giallorosso, ha giocato ottanta minuti nel match tra il suo Cagliari e l’Udinese, terminato 0-0, chiedendo lui stesso la sostituzione perché stremato

Domenica 17 settembre, Matteo Prati, centrocampista ravennate nato nel 2003, ha fatto il suo esordio in serie A. Nella quarta giornata del girone di andata, infatti, il calciatore che compirà vent’anni a dicembre ha giocato da titolare ottanta minuti nel match tra il suo Cagliari e l’Udinese, disputato all’Unipol domus del capoluogo sardo e terminato a reti bianche. È stato lo stesso Prati, all’80º, a chiedere a Claudio Ranieri, suo allenatore, di essere sostituito perché stremato. Eurosport, testata sportiva accreditata e seguita, ha dato un sei e mezzo in pagella al 2003, definendolo un “veterano”. Il tutto a neanche vent’anni compiuti.

Matteo, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Cesena, è passato al Ravenna, con cui ha, prima, esordito in serie C, poi, ha giocato da titolare il campionato di serie D nella stagione sportiva 2021/2022 con mister Alberto Dossena in panchina. Passato alla Spal, in serie B, è stato Daniele De Rossi (in Sardegna Prati ha scelto la maglia numero 16 proprio per il suo ex coach), a metà stagione, a lanciarlo nel calcio che conta, col ravennate che ha messo a referto due gol e un assist in venti presenze. Ad agosto, infine, dopo la medaglia d’argento al Mondiale under 20, giocato tutto da titolare, il passaggio al Cagliari e il grande salto in serie A.