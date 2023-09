Conclusa ieri a Brisighella la prima tappa dell’iniziativa “Pedala sulla Via Romagna per lo IOR”

E’ arrivato ieri a Brisighella il gruppo di ciclisti dell’iniziativa benefica “Pedala sulla Via Romagna per lo IOR”, la pedalata non competitiva che raccoglie fondi per la ricerca scientifica contro il cancro. L’iniziativa, quest’anno alla sua seconda edizione, è ideata e promossa da Istituto Oncologico Romagna (IOR) e ExtraGiro, con la collaborazione di Alé Cycling, Via Romagna e la BCC ravennate, forlivese e imolese.

I tredici ciclisti hanno percorso ieri 125 km partendo da Comacchio e raggiungendo Brisighella, accolti da una delegazione composta dall’Assessore brisighellese Gian Marco Monti, Domenico Ferrucci della BCC, il Presidente dello IOR Luca Panzavolta e il direttore corse di Extra giro Marco Selleri. Proseguiranno il loro tragitto verso Santa Sofia, Verucchio e Riccione, dove concluderanno l’itinerario sabato 23 settembre, dopo aver percorso ben 479 km.

C’è ancora tempo per effettuare una donazione: basta andare sul sito dell’iniziativa (https://www.insiemeachicura.it/iniziative/la-via-romagna-per-lo-ior-2023) e indicare la cifra da donare a sostegno dell’attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo oppure acquistare la divisa ufficiale o la maglia tecnica dell’evento.