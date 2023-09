Proseguono i test di allenamento in vista dell’inizio del campionato

Dopo i test di Siena (sconfitta per 3-1) e al Pala Costa con Reggio Emilia (2-2 il risultato finale), la Consar Ravenna aggiunge altri tasselli alla sua preparazione in vista del campionato di A2. In questo fine settimana la squadra allenata da Di Lascio, dal momento che il primo coach, Marco Bonitta sta completando alla guida della nazionale femminile slovena il girone di qualificazione alle Olimpiadi, partecipa al quadrangolare “Città di Tortoreto”, affrontando domani, alle 18.30, la Tinet Prata, altra avversaria di A2. Nella prima semifinale si sfideranno, alle 16, la Smartsystem Fano, formazione di A3, e l’Emma Villas Siena. Domenica, con inizio alle 15, è in programma la finale per il terzo e quarto posto e poi a seguire, alle 17,30, quella per il primo e secondo.



L’intero gruppo ravennate si aspetta ulteriori progressi rispetto a quanto visto nei primi due allenamenti congiunti. “Dobbiamo ancora lavorare su alcuni fondamentali ma a questo punto della preparazione avevamo previsto che ci potessero essere ancora progressi da compiere – commenta Di Lascio -. Tuttavia, i primi due test ci hanno dato indicazioni confortanti, anche per quanto riguarda l’approccio al lavoro e alla partita di questi ragazzi, davvero impeccabile e questo deve rimanere una nostra caratteristica. Come nel test con Reggio avevo chiesto ai ragazzi uno step in più rispetto all’allenamento di Siena, ora per questo quadrangolare chiedo un ulteriore salto: questo è ciò che in questo momento ci serve”.

Assente Bovolenta, che sta partecipando al collegiale con la nazionale maggiore in vista della partenza per il Brasile dove l’Italia affronterà il girone di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, sono da valutare le condizioni di Orioli e Panciocco, che hanno saltato il test con Reggio per un affaticamento.

Oggi, intanto, si chiude la prima settimana di campagna abbonamenti, nella quale c’era la possibilità per gli abbonati della stagione 2021/22 di far valere la prelazione del posto al Pala de Andrè. Da lunedì 25 accanto alla vendita in biglietteria al Pala Costa si apre anche la vendita online sia sul sito della società, www.portoroburcosta2030.it, sia su vivaticket. La campagna di sottoscrizione delle tessere proseguirà fino al 15 ottobre, ma negli ultimi giorni, cioè dal 7 al 15 ottobre la vendita degli abbonamenti sarà effettuata solo online.