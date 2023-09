Sant’Angelo battuto 2-1 al Benelli, i giallorossi confermano il buon avvio di stagione

Ci pensa una doppietta di Tirelli a regalare i 3 punti al Ravenna FC, che, davanti al pubblico di casa dello Stadio Benelli, batte per 2-1 il Sant’Angelo. Il Ravenna vince meritatamente, evitando lo sgambetto da parte di un’avversaria abbordabile ma ostica, e trova le conferme che cercava dopo l’ottimo avvio contro due favorite come Pistoiese e Prato. I giallorossi si portano in solitaria al terzo posto della classifica con 7 punti.

La partita

Gadda per affrontare il Sant’Angelo riconferma gli stessi 11 scesi in campo dall’inizio contro il Prato, squadra corta, grintosa e pronta a lottare su ogni pallone.

Dopo una fase di studio il Ravenna al 18’ crea un bellissimo schema su punizione del Ravenna che, nonostante fosse un po’ elaborato porta alla conclusione Mancini sul quale ci vuole la prodezza di Nucci per salvare i suoi. Sulla respinta arriva Tirelli, ribattuto. Rispondono gli ospiti con Bramante, ma la sua conclusione a giro è alta. Al 21’ Tirelli porta in vantaggio il Ravenna con una magia, controllo dal limite e palla a giro sotto il sette su cui non può fare nulla Nucci. Il Ravenna rischia con un pallone perso al limite dell’area sul quale si avventa Bramante, ma il tiro è strozzato e non trova lo specchio. Al 35’ di nuovo giallorossi vicini al raddoppio, bel pallone lavorato da Pavesi che conclude, sul rimpallo la palla arriva a Mancini che crossa di prima intenzione, arriva ad incornare Tirelli, alto di un soffio. La ripresa si apre con una conclusione alta di Mecca e con la risposta di Magnanini che colpisce di testa su corner battuto da Nappello ma conclude centrale e Nucci controlla. Al 54’ arriva con un filo di fortuna il pareggio del Sant’Angelo, sugli sviluppi di un corner Deangelis conclude, il pallone sbatte su Pecorini e finisce in rete mettendo fuori causa Cordaro. Il Ravenna però non si abbatte e dopo solo 3 minuti passa nuovamente in vantaggio. Nuovo corner battuto magistralmente da Nappello ed incornata di Tirelli che sta volta fa centro, l’energia del 7 giallorosso è tale da fargli fare tutto il campo di corsa per esultare sotto una Curva Mero in visibilio. Il Sant’Angelo prova ad aumentare il pressing, ma il Ravenna ha una fase difensiva estremamente solida e, ad eccezione di qualche traversone, non concede nulla agli avversari. Gadda regala l’esordio all’ultimo arrivato Varriale che, pur apparso ancora indietro di condizione, trova sul finale un guizzo che per poco non vale il 3-1 ma la conclusione del 25 giallorosso dopo un veloce scatto in profondità scheggia il palo ed esce. Ravenna che si fa così trovare nuovamente pronto e mettendo in campo questo spirito di squadra, voglia di lottare e di aiutarsi a vicenda sicuramente regalerà delle soddisfazioni ai propri tifosi.