Gadda vuole continuità dal suo Ravenna

Dopo un incoraggiante avvio di campionato il Ravenna torna tra le mura amiche del Benelli per dare continuità alle belle prestazioni messe in campo contro Pistoiese e Prato e cercare di raccogliere punti di fronte ai propri tifosi.

Il terzo turno di questo campionato vedrà i giallorossi affrontare il Sant’Angelo Lodigiano, squadra che può vantare un passato tra i professionisti, allenata dal lombardo Achille Mazzoleni. I rossoneri nella passata stagione conquistarono la salvezza all’ultima gara di un campionato molto combattuto a discapito di una rosa che aveva ben altre potenzialità. Una situazione che ritroviamo anche quest’anno, sono infatti numerosi gli elementi di livello che compongono la squadra. In particolare modo fari puntati sul reparto avanzato che con giocatori del calibro di Gobbi, Bramante e Mariani rappresenta il principale pericolo per la retroguardia giallorossa. Il buon avvio dei giallorossi ha consentito a Gadda di potere lavorare al meglio per preparare la gara di domenica, analizzando quanto di buono fatto in queste due prime uscite e cercando di perfezionare i meccanismi di una squadra che, seppur ben avviata, è ancora in fase di rodaggio. Buone notizie dal campo dove non si registrano defezioni ad esclusione di Sare che non è stato convocato per precauzione dopo la botta all’occhio presa sul finale della trasferta a Prato. In settimana la truppa di Gadda ha potuto allenarsi con grande intensità e concentrazione. Nell’ultimo confronto del Benelli alla 32^ giornata dello scorso campionato furono i giallorossi ad avere la meglio, grazie alla splendida rete di Marangon ed al sigillo di Guidone.

Sempre attento Massimo Gadda nella conferenza stampa della vigilia a non sottovalutare il Sant’Angelo: “Avversarie abbordabili o partite semplici non ne esistono. Abbiamo tutti l’esperienza per renderci conto che ogni partita nasconda delle insidie. Il Sant’Angelo è una buona squadra con ottime individualità, che ha fatto un grande esordio prima di cadere con il Lentigione. Noi stiamo lavorando bene dal 24 luglio ed abbiamo risposte positive dai ragazzi, però dobbiamo dare continuità e credere in questo lavoro perché non bastano due partite di campionato per alzare l’asticella.”