Sabato pomeriggio al Marinamore

Festa d’inizio stagione agonistica per il settore giovanile della Consar Ravenna. Sabato pomeriggio al Marinamore si sono riuniti i gruppi già costituiti del vivaio, quindi le squadre dall’Under 12 all’Under 19, alla presenza delle famiglie e di una rappresentanza degli Rvs. Un bel momento di divertimento e di aggregazione, concluso con una merenda con panino e salsiccia e bibite per tutti.

Il presidente Matteo Rossi ha portato i suoi saluti e quelli della società, ha ribadito la centralità del settore giovanile, il suo consolidamento e la sua crescita, nel progetto sportivo e sociale voluto dal gruppo Consar non nascondendo la soddisfazione per i grandi numeri raggiunti.

Un concetto, questo, ripreso da Marco Bonitta, responsabile tecnico dell’intero vivaio, che sulla scia dello scudetto Under 19 vinto nel maggio scorso, ha confermato la bontà del progetto sul settore giovanile, che ha radici ben solide, e non ha nascosto le ambizioni delle squadre di categoria di età più alta, di disputare una stagione da protagoniste.

Sia il presidente Rossi che coach Bonitta hanno poi augurato una buona annata agonistica ai ragazzi e alle loro famiglie.

Il Marinamore si è rivelato un ottimo padrone di casa lavorando per accogliere al meglio le giovani speranze future del Porto Robur Costa 2030.