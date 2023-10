Allo Skydive Pull Out Ravenna fino a venerdì 6 ottobre i campionati internazionali FAI di Stile e Precisione

Dopo l’inaugurazione di domenica primo ottobre avvenuta alla Loggetta Lombardesca, nel grande prato verde dei Giardini Pubblici di Ravenna e nel contesto de “I Bambini in Festa”, il 2 ottobre hanno preso il via i Campionati Europei FAI di Precisione in atterraggio e Stile in caduta libera allo Skydive Pull Out Ravenna, la scuola di paracadutismo all’Aeroporto La Spreta.

Dopo oltre 50 anni, i campionati internazionali delle due specialità più antiche del paracadutismo tornano in Italia e la FAI – la federazione degli sport dell’aria – ha selezionato la scuola ravennate per la sua organizzazione. Le gare, che si concludono (meteo permettendo) venerdì 6 ottobre, coinvolgono 18 paesi diversi, con atleti tra professionisti e civili.

Per la prima volta partecipano atleti della Libia e sono presenti gli attuali campioni del mondo, i francesi. La manifestazione di Ravenna registra anche la partecipazione di Austria, Cina, Germania, Gran Bretagna, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Serbia, Slovacchia, Svizzera, Ungheria, Qatar e Italia, che – in uno sport a prevalenza maschile – torna nel circuito internazionale per la Precisione dopo 25 anni anche con una rappresentativa femminile.

10 gli atleti italiani, 5 uomini – militari, dei centri sportivi di esercito e dei Carabinieri – e 5 donne – di cui 4 militari dell’esercito e una civile -. Ardita è stata la selezione per il coach italiano, Davide Girelli, che ha dovuto selezionare tra numerosi atleti professionisti che sono riconosciuti e osservati per la loro preparazione anche a livello mondiale. Tra le donne una ravennate, recentemente insignita del titolo di campionessa italiana: Silvia Magnani che ha ottenuto la tripletta in Precisione in atterraggio, Stile di caduta libera e combinata.

I Campionati dureranno fino a venerdì 6, mentre sabato, dalle 17:00 circa, le premiazioni per le diverse categorie.

La manifestazione è aperta al pubblico, che potrà accedere all’Aeroporto La Spreta gratuitamente per ammirare e vivere le emozioni uniche che il paracadutismo regala.

Come ricorda Silvia Magnani, la disciplina della Precisione in atterraggio permette di coinvolgere gli spettatori, farli partecipi degli esiti di gara.

Gli atleti si lanciano da 1000 metri e devono atterrare sul tappeto su cui è posto un target di 2 cm (come una monetina da 20 centesimi).

Chi vorrà partecipare potrà disporsi lungo il tracciato di gara, osservare le espressioni e i gesti compiuti da questi fantastici atleti.

