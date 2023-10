Nelle scorse ore il pluricampione della MotoGp ha sottoscritto l’impegno per il 2024 con il team faentino ora guidato dalla vedova di Fausto Gresini

Marquez&Marquez sarà questa la formula del Team Gresini per il 2024. Marc Marquez, sei titolo mondiali della MotoGp con la Honda ha deciso di sottoscrivere per il 2024 il contratto con il team faentino Gresini. La prossima stagione quindi i due fratelli Marquez correranno assieme nel MotoGp per il Team Gresini in sella alle Ducati Desmosedici.

La notizia era nell’aria da tempo la cosa non può che fare piacere ai tifosi faentini della MotoGp e del campione spagnolo.