La prima palestra cittadina dedicata alla disciplina agonistico-sportiva è stata aperta dalla ballerina parigina Céline Fadat

Ha aperto i battenti in via Vallona 57 a Ravenna il Cély Studio: la prima palestra cittadina esclusivamente dedicata ad una disciplina agonistico-sportiva in grande crescita, la pole dance.

A dare vita a questa avventura è stata Céline Fadat, parigina di nascita ma ormai italiana di adozione: nel nostro Paese da 13 anni, a Ravenna da 11, la ballerina francese ha praticato vari sport in gioventù oltre alla danza. che è da sempre la sua passione e che ha studiato per anni, prima di scoprire la pole dance.

Una disciplina che richiede particolari doti di atletismo e di grazia: le atlete si esibiscono su un palo che può essere in modalità spin o static (in rotazione o fisso) e rappresentano figure artistiche in uno spettacolare mix di forza ed eleganza. Grazie alle sue precedenti esperienze in altre palestre di Ravenna – per le quali ha lavorato negli anni passati, insegnando pole dance – Céline ha potuto aprire il suo Studio contando già su un nutrito numero di allieve: aperta dai primi di settembre, la palestra ha già una sessantina di allieve di ogni fascia di età (dai 13 fino ad oltre i 50 anni). I corsi, che si sviluppano durante tutta la giornata, sono divisi sia per età (il corso teen è dedicato a ragazze dai 13 ai 18 anni) sia per grado di esperienza e difficoltà. E fra le tante allieve c’è anche un ragazzo!

“Per molto tempo questa disciplina, in modo troppo superficiale, è stata collegata o confusa con altre forme di spettacolo – ricorda con dispiacere Céline -: io stessa ho dedicato e continuo a dedicare me stessa per farla conoscere per la sua reale essenza, ovvero una disciplina sportiva che racchiude arte, forza, eleganza, impegno, dedizione e fatica. Alle ragazze che frequentano lo Studio cerco di offrire un insegnamento di qualità, puntando molto sulla flessibilità corporea e sul potenziamento muscolare: le mie allieve mi dicono che nelle lezioni sono un po’ severa, perché do molta importanza al livello dell’esecuzione e alla ricerca continua del miglioramento secondo le possibilità di crescita di ciascuno. Questa è una disciplina in cui si possono ottenere grandi soddisfazioni personali dedicando impegno e costanza”. Per le allieve più appassionate, si possono anche aprire le porte dell’agonismo. “Io per prima ambisco a gareggiare, per mettermi a confronto con atlete di livello internazionale, per migliorarmi e pormi nuovi obbiettivi e stimoli, e fra le mie allieve ne ho già alcune in grado di essere competitive a livello agonistico”.

Naturalmente in prospettiva anche questo è un obiettivo del Cély Studio: “ma lo scopo principale – chiude Céline – è proprio quello di far capire la bellezza della pole dance, e di convincere le ragazze più giovani (e magari i loro genitori) che si tratta di una disciplina che merita di essere praticata”.