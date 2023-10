Il resoconto del march al PalaCosta contro i Lions di Bisceglie

Tanta gente al PalaCosta per il debutto in casa dell’OraSi in questo campionato di B Nazionale.

La partita, contro i Lions di Bisceglie, era importante per entrambe le formazioni: la tensione in campo è subito evidente ma Ravenna parte meglio grazie a un 2+1 di De Gregori a cui, nel giro di poche azioni, fa seguito Dron con due bombe.

I Lions, peraltro privi del loro 4 titolare Cepic, si rimettono in breve in carreggiata e a metà del primo quarto la partita viaggia su punteggi sempre vicini tra le due squadre.

Nei primi 5 minuti Ravenna perde prima De Gregori, a cui vengono fischiati 2 falli quasi di seguito, e poi per lo stesso motivo anche Onojaife. Bernardi non li vuole rischiare e mette in campo Guardigli. I Lions con Dip a dettare i tempi e Ouandie ad attaccare con efficacia (8 pti nel primo quarto) provano a scappare.

18 a 12 per i Lions al termine del primo quarto. Risponde prontamente Ravenna con un 6-2 nei primi 5 min del secondo quarto. A Dip, dominante, replicano efficacemente Capitan Bedetti e Restelli che permettono alla squadra di Bernardi di chiudere avanti di due all’intervallo (28-26).

Al ritorno in campo riparte forte De Gregori (4 pti) ma scattano altri due fischi avversi: per lui 4 falli e conseguente cambio con Onojaife. Difese intense e attacchi imprecisi portano ad una partita punto a punto ed il terzo quarto si chiude con i Lions avanti di 2 (40-38): a Saladini (9 pti) replica Paolin (5).

Ultimo quarto entusiasmante per l’equilibrio costante con le squadre che si alternano al comando con scarti minimi. Dron, Bedetti e Ferrari portano Ravenna avanti ma sempre Dip, Chiti e Abati Toure mantengono in linea i Lions.

56 pari a 1.11 minuti dal termine e stesso punteggio dopo altri 36 secondi: time out di coach Bernardi e al ritorno in campo Nikolic colpisce da 3 quando mancano 25.4 secondi alla fine del match. I Lions non riescono a replicare e commettono fallo su Dron che converte 1 libero su 2: + 4 per l’Orasi che chiude in difesa ma Ouandie colpisce da tre dall’angolo per il -1 quando però mancano pochi secondi al termine. Fallo su Dron che va il lunetta con 0.3 sec rimasti: il play ravennate fa 0/2 ma non c’è il tempo per la replica.

Festeggia Ravenna che mette in cascina i primi punti del campionato e bagna il suo debutto casalingo con la vittoria e la gioia del proprio pubblico