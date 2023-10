I ravennati sbancano San Marino 3-0

Inizia nel migliore dei modi per la Pietro Pezzi Ravenna impegnata per il secondo anno consecutivo nel campionato nazionale di serie B, in quel di San Marino i ragazzi di coach Federico Rizzi al debutto in questa veste c’entra una preziosa vittoria per 3-0 sul campo del Promopharma, tra le dirette avversarie per la corsa alla salvezza.

Ravenna parte con Cerquetti in cabina di regia, opposto Sfondrini, al centro Raggi e Giugni, schiacciatore Cardia e Oliva, libero Marchini.

Parte bene il sestetto ravennate che si porta subito avanti 3-7, in un parziale dove la tensione dell’esordio e diversi errori da entrambi le parti la fanno da padrona.

San Marino impatta sul 12 pari e effettua il sorpasso sul 14-12, Baroni sostituisce Sfondrini, la Pietro Pezzi non molla e il set torna in equilibrio fino alle ultime battute dove i ragazzi di coach trovano il guizzo vincente e chiudono 22-25

Nel secondo set partono bene i locali che si portano avanti per 10-7, Ravenna ancora una volta non molla e aggancia io punteggio sul 16 pari con tutti e tre gli schiacciatori di palla alta messi in palla da Cerquetti. È ancora il finale a premiare la Pietro Pezzi che chiude 22-25.

Terzo set con Ravenna che trova un paio di punti di vantaggio, muro e difesa arginano gli attaccanti sammarinesi, e sul 17-20 sembra filare tutto liscio, ma San Marino non ci sta e con un parziale 7-2 ribalta il risultato portandosi 24-22. Sfondrini nel frattempo rientrato per dare respiro a Oliva sigla il cambio palla del 24-23, sulla successiva azione il pareggio arriva per mano di Baroni 24 pari. Il muro di Cardia portano avanti Ravenna, io set si prolunga fino al 26-28 finale siglato da Giugni che sorveglia a rete una palla vagante.

Il prossimo impegno sarà sabato 14 ottobre al Pala Costa alle ore 17:00 contro il Novavetro Macerata.