Il commento di Coach Bernardi

Coach Bernardi commenta la partita che vedrà i giallorossi affrontare nella giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre, in trasferta la Liofilchem Roseto, una delle favorite della serie B Nazionale

“Effettivamente Roseto è uno squadrone quasi da A2, pieno di giocatori esperti e di talento. Per noi sarà una partita da affrontare con la volontà di migliorarci e, visto l’avversario, di alzare la nostra asticella. Dobbiamo giocare con la testa leggera, anche un po’ sfrontati e con tanta energia per far fronte al loro talento ed anche alla loro fisicità. Avrei piacere di veder giocare dai miei una buona partita e vedere solo alla fine com’è andata e quali miglioramenti abbiano conseguito”.

Il loro reparto esterni annovera anche un certo Vangelis Mantzaris, play che ha calcato i parquet dell’Euroleague…

“Si, è vero: nelle due partite giocate e vinte da Roseto ho visto che esce dalla panchina ma al momento non mi sembra ancora al top della condizione, e che spero che non diventi il top scorer proprio contro di noi. Bisognerà mettergli addosso tanta pressione e intensità difensiva. Il loro play titolare, Durante, mi piace perché oltre che capace è intenso ed ordinato. Inoltre hanno Santiangeli, un’ala piccola dal tiro formidabile e poi Mitch Poletti, il lungo che l’anno scorso giocava in A2 e ha tanto talento e fisico. Sono uno squadrone con in più anche un ottimo allenatore come Gramenzi bravo nell’utilizzo anche della tattica. Insomma una partita da vivere come una ottima occasione per confrontarci senza paura con uno dei top team del nostro campionato”.