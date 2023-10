Zero a zero con pochi sussulti, i giallorossi mantengono la vetta della classifica

Il Ravenna esce dall’Immergas Arena con un punto figlio di uno 0-0 avaro di emozioni per gli spettatori presenti. Le dimensioni ed il fondo del campo condizionano un match dall’alto agonismo ma che ha concesso poche occasioni alle due squadre, hanno così la meglio le difese che permettono a Lentigione e Ravenna di dividersi la posta in palio.

All’8’ prima offensiva dei padroni di casa con Formato che prova a deviare con il tacco verso la porta una punizione laterale, chiude in angolo la difesa del Ravenna. La risposta giallorossa all’11’ con la discesa di Marino che arriva a crossare dal fondo, prova in tuffo di testa Pavesi a deviare in rete ma senza fortuna.

Al 26’ incursione centrale del Ravenna che arriva al tiro con Rrapaj, palla deviata da un difensore all’interno dell’area che finisce in angolo. Al 39’ palla in profondità di Capiluppi per Sala, pregevole controllo e conclusione al volo della punta del Lentigione ma difesa giallorossa è attenta a chiudere in corner. Il corner genera una mischia con la palla che rimane pericolosamente a pochi metri dalla porta del Ravenna, arriva Magnanini a liberare e scongiurare qualsiasi pericolo.

Al 16’ pressing offensivo proficuo del Ravenna che conquista palla sulla tre quarti, Nappello cerca in profondità Tirelli che prova a concludere ma viene ribattuto da Sabotic, la palla arriva così sui piedi di Rrapaj che però conclude alto sopra la traversa. La partita scorre senza particolari sussulti, i ritmi si mantengono alti, ma le condizioni del campo non favoriscono lo sviluppo di azioni lineari. Al minuto 85 flebili proteste per un contrasto in area che viene giudicato regolare dall’arbitro. Al quarto di recupero ultima occasione della gara di stampo giallorosso con il contropiede orchestrato da Varriale che a ridosso dell’area cerca Rrapaj in profondità, ma il suggerimento è troppo lungo. Si arriva così a reti inviolate al triplice fischio, un risultato giusto per quanto visto nei novanta minuti. Un punto a testa che muove la classifica di entrambe le squadre e che permette ai giallorossi di mantenere la vetta della classifica. Da domani Ravenna già sul campo per preparare la partita di Coppa Italia di mercoledì contro la Clodiense.

IL TABELLINO

LENTIGIONE – RAVENNA FC 0-0

LENTIGIONE: Rizzutto, Bonetti, Roma, Capiluppi, Nava, Sala (70’ Nanni), Pari (79’ Macchioni), Formato, Sabotic, Manzotti, Cortesi. A disposizione: Zovi, Carra, Grifa, Ricciardi, Turri, Bocchialini, Martini. Allenatore: Paolo Beretti

RAVENNA FC: Cordaro, Marino, Tirelli (72’ Varriale), Campagna, Nappello (82’ Alluci), Rrapaj, Magnanini, Mancini (74’ Spezzano), Esposito, Pavesi (82’ Sabbatani), Agnelli. A disposizione: Rossi, Gobbo, Boccardi, Sare, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

AMMONITi: Capiluppi, Pari, Tirelli, Esposito, Sabotic, Sabbatani

RECUPERO: 1’ e 4’