I match del giallorossi andranno in onda sia tutti i martedì, alle 15, su TrSport, canale dell’emittente romagnola disponibile al tasto 78 del digitale terreste, sia in diretta, gratuitamente, su Volleyball tv

In una nota, il Porto Robur Costa 2030 ha annunciato di avere raggiunto, anche per questa stagione sportiva, l’accordo con TeleRomagna per la trasmissione, in differita, delle partite, sia in casa che in trasferta, del campionato di serie A2 di volley maschile del club ravennate. L’emittente televisiva metterà a disposizione il canale TrSport, disponibile al numero 78 del digitale terrestre, dove le gare del team bizantino verranno trasmesse il martedì successivo, alle 15.

Questa stagione sportiva, inoltre, porta ai tifosi e agli appassionati di pallavolo un’interessante novità. La visione dei match di campionato e degli eventi di serie A2 di pallavolo maschile, sarà sempre garantita da Volleyball tv, piattaforma di Volleyball world, però gratuitamente. Più specificatamente, infatti, non è più richiesto il pagamento di un abbonamento, bensì sarà necessario solamente registrarsi. Dopo un primo anno, equivalente alla stagione sportiva 2021/2022, dove tutti i match sono stati trasmessi sul canale YouTube di Volleyball world, si tratta della seconda stagione sportiva consecutiva su Volleyball tv per la serie A2, che potrà, dunque, continuare a godere della piattaforma ott interamente dedicata al volley e alla sua vetrina offerta, al fianco della Superlega di volley maschile e di tante altre competizioni di livello internazionale, conclude la nota.