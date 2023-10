Il pre-partita con Massimo Bernardi

Massimo Bernardi, parliamo della partita di oggi a Chieti: un’occasione per crescere ancora?

“Sì, assolutamente sì. Quello che ho detto ai ragazzi, e che è anche il piano partita, è di mettere in campo i miglioramenti che stiamo realizzando settimana dopo settimana. Vogliamo giocarci questa partita contro Chieti alla pari e rimanere in partita fino alla fine: questo è l’obiettivo. Dobbiamo resistere al fatto che giocano in casa, alla qualità e all’esperienza dei loro giocatori. Vogliamo fare, insomma, un passo, in avanti rispetto alle ultime due trasferte”.

Com’è andata la settimana di allenamenti dopo la bella vittoria contro San Severo?

“Tutte le settimane di lavoro in palestra devono essere proficue, al di là del fatto che giochiamo bene o giochiamo male. Che si vinca o si perda, il nostro è un percorso lungo e quindi dobbiamo sempre lavorare con il giusto atteggiamento, con entusiasmo, concentrati sui dettagli, sapendo stringere i denti, sacrificandoci e soprattutto rimanendo uniti.

È fondamentale avere cuore ma anche attenzione sui particolari che dobbiamo migliorare: questa settimana l’abbiamo fatto. C’è anche, mi sembra di captare, una certa fiducia che dobbiamo mettere in campo oggi anche se non sarà semplice perché la Lux è un avversario impegnativo. Nella squadra abruzzese militano giocatori che conoscono questo campionato molto bene, sono esperti. Hanno delle buonissime qualità: sanno far canestro da tre punti e quindi sarà dura, però vogliamo farci trovare pronti”.

Chieti ha dimostrato una certa pericolosità fuori dall’arco, anche con i loro giocatori che dovrebbero giocare più vicino a canestro come Paesano e Cena.

“Hai citato due dei quattro giocatori che tirano con più del 40% da tre punti. Cena, che conosco bene, è sempre stato un’ottima ala grande dotato di un tiro da tre punti efficace. Paesano, invece, l’ho trovato molto migliorato in queste partite ed ha il 56% da tre. Oltre a questi, la Lux ha Berra, che è un’ottima ala piccola ed un grande tiratore. E in più anche Ciribeni, che viaggia con più del 40%. Sono molto pericolosi al tiro e noi dobbiamo difendere bene, dobbiamo leggere i loro schemi e difendere forte sulle loro caratteristiche. Dobbiamo aiutarci uno con l’altro per limitarli e rendergli difficile tirare con quelle percentuali”.