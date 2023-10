San Giuliano City battuto 2-0 al Benelli

Non si ferma la corsa del Ravenna FC che al Benelli batte per 2-0 il San Giuliano City e conferma la vetta della classifica del Girone D di Serie D, con 3 lunghezze di vantaggio sul Carpi.

La gara dei giallorossi si mette in discesa al 16′ del primo tempo quando gli ospiti restano in 10 uomini per l’espulsione di Guerrini. Il Ravenna aspetta la partita con pazienza e trova il vantaggio nella ripresa con Magnanini al 72′. Il raddoppio arriva nel recupero con Sabbatani che manda in delirio il pubblico di casa per il definitivo 2-0.

Le foto 1 di 7

La partita

Quarta vittoria casalinga di questo campionato e quarto clean sheet consecutivo per un Ravenna che continua a mantenere salda la vetta della classifica. Nella gara del Benelli i giallorossi hanno la meglio su un avversario ostico e quotato come il San Giuliano costretto a giocare in inferiorità numerica dal quarto d’ora del primo tempo.

Ravenna che scende in campo con l’undici titolare ed ospiti che si presentano con il tridente Cogliati Guerrini Rao.

Partita che si accende al 5’, prima con il San Giuliano che prova con il numero 10, Guerrini a rendersi pericoloso sul centro sinistra dell’area giallorossa, poi la risposta del Ravenna con Tirelli che ruba palla al difensore, si accentra e conclude a fil di palo.

Al quarto d’ora l’episodio a centrocampo che cambia la partita, in un contrasto tra Campagna e Guerrini, quest’ultimo pare rifilare un calcio al giallorosso, immediato il cartellino rosso sventolato dal direttore di gara vicinissimo all’azione.

Al 19’ bellissima azione del Ravenna, scambio stretto al limite dell’area con Tirelli che allarga per Marino, un cross di prima con palla ribattuta dalla difesa sulla quale arriva Agnelli a tirare da i venti metri, alto. Giallorossi che cercano di sfruttare la superiorità numerica e sfiorano il gol al 32’ con Esposito che incorna su corner battuto da Nappello, ma la palla esce di poco sul secondo palo. Azione analoga al 54’ con il corner battuto di nuovo dal numero 10 giallorosso ed Esposito che anticipa tutti ma non riesce a trovar lo specchio da dentro l’area piccola. Il San Giuliano dimostra il proprio valore difendendo con ordine e per il Ravenna è complicato trovare spazi. Giallorossi che ci provano di nuovo con una bella iniziativa di Pavesi che sfonda da sinistra e crossa, sponda di Mancini per Campagna e conclusione ribattuta dalla difesa. Giallorossi che in un contropiede perdono Nappello per un problema muscolare sostituito da Alluci. Proprio dal piede di Alluci inizia l’azione del vantaggio giallorosso, punizione laterale battuta sul secondo palo, sponda e palla che rimane pericolosamente nell’area del San Giuliano, risolve il “problema” Magnanini depositando in rete il primo gol della sua carriera e facendo esplodere un Benelli sempre più entusiasta. Si fa vedere il San Giuliani alla ricerca del pareggio con una bella azione orchestrata dal duo Palesi-Cogliati che porta alla conclusione Vassallo che trova un Cordaro reattivo in chiusura. Il cronometro scorre ed il Ravenna con Varriale diventa molto pericoloso in contropiede, se sul primo tentativo del 25 giallorosso l’assist per Sabbatani è lungo, al secondo la palla è precisa ed il numero 9 giallorosso chiude la gara con un destro all’incrocio di rara bellezza.

Vittoria sudata per un Ravenna meno brillante del solito ma che continua ad incarnare una grinta ed una solidità che stanno facendo volare gli uomini di Gadda, ancora in testa alla classifica.

IL TABELLINO

RAVENNA FC – SAN GIULIANO CITY 2-0

MARCATORI: 72’ Magnanini, 95’ Sabbatani

RAVENNA FC: Cordaro, Marino, Tirelli (78’ Sabbatani), Campagna, Nappello (58’ Alluci), Rrapaj (87’ Sare), Magnanini, Mancini, Esposito, Pavesi (70’ Varriale), Agnelli. A disposizione: Rossi, Paccagnini, Spezzano, Boccardi, Calandrini. Allenatore: Massimo Gadda

SAN GIULIANO CITY: Manfrin, Vassallo, Nobile (94’ Lupinacci)§, Milan (71’ Cinelli), Carminati (66’ Briski), Solerio, Qeros (69’ Palesi), Salzano, Cogliati, Guerrini, Rao (63’ Deiana). A disposizione: Groaz, Atzeni, Brogno, Deangelis. Allenatore: Andrea Ciceri

AMMONITI: Pavesi, Alluci, Palesi

ESPULSO: Guerrini al 15’ per condotta violenta