Domenica 29 ottobre Villanova di Bagnacavallo ospita il 3° Trofeo podistico Lucci Trasporti-Memorial Maria e Guido Lucci organizzato dal Gruppo Sportivo Lamone in collaborazione con l’Ecomuseo delle Erbe Palustri.

La manifestazione prevede, accanto alla gara competitiva di 10 km, una camminata ludico-motoria o “Corsa dla Piligrèna e del Bursôn” di 8 km, aperta a tutti.

Con la 10 km competitiva, gara valida come campionato regionale Uisp Strada 2023 e come undicesima prova del campionato territoriale Uisp Strada 2023, verranno assegnati il Memorial Guido Lucci al primo assoluto e il memorial Maria Lucci alla prima assoluta.

Per quanto riguarda la gara ludico-motoria di 8 km o “Corsa dla Piligrèna e del Bursôn”, il percorso è in parte quello della gara competitiva. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri riproporrà anche quest’anno un omaggio a tutti coloro che si presenteranno vestiti con il “Mantello della Piligrèna”, consuetudine che, sottolinea Maria Rosa Bagnari dell’Ecomuseo «ricorda le vere tradizioni della nostra Romagna». Ci saranno premi anche per le società.

Si potrà pranzare al prezzo speciale di 20 euro presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri con menu della tradizione. Posti limitati, prenotazioni allo 0545 280920.

Il ritrovo sia per la gara che per la camminata è in programma alle 7.30, con partenza alle 9.30, presso l’Ecomuseo in via Ungaretti 1.

Ecomuseo che poi, in occasione delle successive festività, resterà chiuso al pubblico dal 30 ottobre al 2 novembre.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Info:

Gs Lamone: 335 6933050 e 339 8691275 – info@gslamone.org