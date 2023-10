All’incontro era presente il sindaco Davide Ranalli

Il sindaco Davide Ranalli ha presieduto l’ultima riunione della Consulta dello Sport alla quale erano presenti il consigliere delegato Ivan Rossi, i tecnici comunali e diverse realtà sportive cittadine.

Nella riunione, dopo la presentazione del progetto che il Comune ha candidato al bando “Sport e Periferie” per un valore di 1.400.000 euro e riguarda lo stadio Muccinelli, è stato fatto il punto sui principali lavori effettuati o programmati negli impianti sportivi.

Dalla realizzazione della seconda pedana di salto in lungo nell’ambito delle manutenzioni straordinarie nello Stadio Muccinelli alla messa a norma della tribuna del campo sportivo di San Bernardino e alla nuova caldaia negli spogliatoi del campo sportivo di Giovecca, lavori eseguiti nel 2022. Dai lavori nel Palazzetto dello sport di via Lumagni per ripristinarlo dopo i danni causati dall’alluvione a cura della Fondazione Specchio dei Tempi e della Provincia di Ravenna, conclusi in tempo per l’apertura del nuovo anno scolastico e sportivo ai futuri lavori post tornado nell’impianto sportivo di Voltana (copertura della piastra polivalente e altre sistemazioni). In previsione anche la nuova copertura della tensostruttura del campo coperto dello Stadio. Altri lavori programmati sono le nuove luci a led nel Palazzetto dello Sport di via Sabin, l’intervento sulle infiltrazioni negli spogliatoi del campo sportivo di San Potito (in corso) e della palestra della scuola secondaria di primo grado Gherardi.

Nella Consulta è stata condivisa la volontà, emersa anche da un apposito questionario proposto dall’Ufficio Sport del Comune alle società sportive, di rivedere la formula della Giornata dello Sport che sia piuttosto una Festa dello Sport dove coinvolgere le scuole e permettere la prova/visione di tutte le attività sportive.

È stato infine annunciato il calendario di incontri tra l’Amministrazione Comunale e le principali associazioni sportive di Lugo e delle frazioni. Il primo incontro è stato con la società Involley proprio nel luogo dove opera, nel Palazzetto dello sport di via Lumagni.



Per il sindaco Davide Ranalli: “Le riunioni della Consulta dello Sport sono molto utili per verificare periodicamente le necessità delle società sportive e i bisogni che emergono. Questo piccolo viaggio tra le società sportive che abbiamo iniziato pochi giorni fa ci consentirà di avere uno scambio e una consapevolezza ancora maggiore sul mondo dello sport lughese che è molto articolato e coinvolge così tanti cittadini, in particolare giovani”.