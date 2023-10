Ottima prestazione corale della squadra ravennate – Bovolenta, Orioli, Panciocco e Bartolucci sugli scudi

“Una vittoria che dedico a Giuseppe Brusi”. La Consar vince 3-1 con Cantù e Marco Bonitta dedica la vittoria al grande protagonista del volley ravennate. Partita difficile per l’esordio casalingo (ancora al pala Costa per la indisponibilità del pala De André) contro un avversario che la scorsa stagione ebbe sempre la meglio sui ravennati. Ma alla fine la Cosar ha la meglio grazie ad un buon servizio (specie nel primo set) e ad una grande capacità di attacco delle sue bocche da fuoco (Bovolenta, Orioli e Panciocco senza scordare il centrale Bartolucci artefice di una ottima prestazione con l’83% in attacco

.). Un primo set in cui la Consar ha dominato in battuta e a muro, un secondo set in cui i ragazzi di Bonitta sono scesi in campo senza la sufficiente aggressività per contrastare la tecnica e la fisicità di Cantù. Nel terzo parziale si rivede la Consar del primo set e non c’è storia con i lombardi annichiliti e incapaci di reagire alla tonicità dei padroni di casa. E nel quarto si rivede una Consar volitiva che porta a casa il risultato pieno e i primi tre punti in classifica. Sontuoso Bovolenta con 34 punti seguito da Orioli con 24 e Panciocco a quota 23. Positivo anche Bartolucci con 23 punti.

Un minuto di silenzio per Giuseppe Brusi, uno dei maggiori protagonisti della pallavolo ravennate a cui un cartello esposto stasera la pala Costa chiedeva di intitolare il nuovo palasport. I 626 spettatori presenti sugli spalti del Pala Costa rispondono con un lungo applauso.

La Consar è in campo con Mancini in palleggio e Bovolenta opposto, Mengozzi e Bartolucci al centro, Orioli e Panciocco schiacciatori. Libero Goi e allenatore Bonitta.

La Pool Libertas Cantù risponde con Pedron al palleggio e Gamba opposto, Aguenier e Monguzzi al centro, Ottaviani e Magliano schiacciaotri. Libero Buti e allenatore Denora.

Parte bene la Consar nel primo set che effettua il primo strappo con un ace di Mancini e lo consolida con un altro ace di Orioli e una bella schiacciata di Bovolenta dopo una straordinaria azime difensiva. UN altro ace di Bovolenta porta la Consar a quota 13 con Cantù che insegue a 7. Due errori in attacco della Consar e un bel muro su Bovolenta riporta sotto Cantù sul 15-13 e Bonitta ferma il gioco. Una scelta azzeccata perché al rientro arriva un altro ace di Mancini e la Consar ricrea un buon distacco (21-17) che consolida con un bel muro (23-18) e una schiacciata del palleggiatore Mancini (24-18). Un punto di esperienza di Orioli chiude il set 25-19.

Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio (6-6) con la Consar più fallosa al servizio. Cantù ne approfitta e vola sul 10-7. La Consar pare uscita dal campo e Cantù si porta 12-7. La Consar reagisce ma i lombardi restano lontani (13-18) e l’inerzia del set sembra decisa (15-22) con Cantù decisamente più precisa in attacco della Consar e ce chiude il set (25-20 ) dopo un risveglio tardivo dei ragazzi di Bonitta e un errore al servizio di Mengozzi sul set ball per Cantù.

Il terzo set si apre con una Consar nuovamente aggressiva (7-3) e Denora ferma il gioco. Ma non serve perché un ace di Orioli e una bella difesa di Goi poi finalizzata da Panciocco portano Ravenna sul 10-4. Cantù si scioglie, Ravenna difende e attacca e vola sul 13-5. I brianzoli riprendono coraggio grazie ad una fase spenta dei ragazzi di Bonitta e accorciano sul 14-9 quando Bonitta ferma il gioco. Un muro su Orili fa rosicchiare un altro punto a Cantù (15-11) che poi commette due errori e lascia via libera ai ravennati (17-11) e poi 19-12. Un ace di Gamba scuote Cantù ma Ravenna insiste (21-16) e chiude il set con un bel muro di Mengozzi 25-18.

Nel quarto parziale scatta Cantù (2-4) ma ricuce la Consar (5-5) e poi 10-10 e ancora 12-12. UN ace di Bovolenta porta la Consar a 15 e Denora ferma il gioco. Ma arriva un altro ace di Bovolenta e la Consar sale a 18 con Cantù a 16. Un errore di Ravenna riporta sotto Cantù (19-18) e Bonitta ferma il gioco. Ma Ravenna riprende fiato e vola sul 21-18. Panciocco mette a terra il pallone del 23-20 e Orioli quello del 24-21. Bovolenta batte fuori la palla del match e Bonitta ferma il gioco per preparar quella che potrebbe essere l’ultima azione della partita. E una schiacciata di Panciocco chiude il set (25-22) e la partita.

“Una grande partita di squadra”, commenta filippo Bartolucci e gli fa eco Marco Bonitta lodando la prestazione dei suoi. Adesso c’è la sfida di Santa Croce sull’Arno mercoledì prossimo e domenica alle 19 si tornerà a giocare al Pala D Andrè contro Brescia.