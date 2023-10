Ai giallorossi, che mantengono la vetta della classifica, la rimonta riesce solo a metà

Il Ravenna FC incassa la prima sconfitta in campionato allo stadio di Acquaviva contro un Victor San Marino più abile dei giallorossi a concretizzare le occasioni create. Il Ravenna, autore di un ottimo secondo tempo, mantiene comunque la vetta di una classifica sempre più corta. Gadda è costretto a rinunciare a Nappello e Magnanini sostituiti da Alluci e Gobbo, sceglie di dare fiato dal primo minuto a Tirelli sostituito da Varriale.

Prima offensiva del Victor al 7’, scatto sul filo del fuorigioco di D’Este che fa rimbalzare e tira di poco alto. La risposta giallorossa all’11’ sugli sviluppi di una punizione laterale la palla arriva ad Alluci che conclude potente ma centrale. Ancora pericoloso il Victor al 15’ con il colpo d testa di Onofri da corner, attento Gobbo che salva sulla linea. Partita aperta con squadre che si affrontano senza indugi, al 19’ cross pericoloso di Marino respinto da Pazzini, la palla arriva ad Alluci che prova al volo, ma il tiro esce di poco. Al 29’ cross sul secondo palo e tiro di prima intenzione di Benvenuti che però non trova lo specchio. Il Ravenna soffre sui piazzati ed al 33’ rischia di capitolare su corner, sponda di D’Este e palla deviata che viene colpita di testa da Sabba che trova solo il palo. Il Ravenna risponde al 44’ con l’incursione di Campagna che cerca Varriale, mezza rovesciata spettacolare ma fuori di circa un metro. Ancora Ravenna allo scadere con la palla conquistata da Rrapaj in area scarico per Pavesi ma il tiro è largo.

La ripresa si apre con il bel lavoro di Pavesi, scarico per Varriale steso in area arbitro fa segno di proseguire, si salva in corner il Victor. Al 50’ la partita cambia, rimpallo a centrocampo sfortunato per il Ravenna che apre un autostrada per D’Este che vola verso la porta e insacca con un esterno ad anticipare Cordaro in uscita. Ravenna che cerca di riprenderla subito, al 58’ cross di Rrapaj gira di testa Pavesi, che però trova la gran parata in contro tempo di Pazzini che alza in angolo, sul corner successivo palla che arriva comoda di testa ad Esposito ma la conclusione è facile preda di Pazzini. Gadda inserisce Sabbatani e Tirelli per un Ravenna che passa al tridente. Subito a 63’ pericoloso Tirelli il cui tiro-cross viene chiuso in angolo da Pazzini, corner battuto da Alluci per Sabbatani che tira al volo, fuori di un soffio. Victor che sa soffrire e colpire nel momento di maggiore difficoltà e lo fa sfruttando di nuovo un calcio da fermo, al 66’ su corner sponda di D’Este e incornata di Morelli per il raddoppio dei padroni di casa. Il Ravenna non ci sta ed al 70’ prova a riaprire col bel lavoro di Sabbatani per Tirelli, conclusione alta. Entra anche Vinci e sono ora 4 le punte di Gadda, con il Ravenna molto sbilanciato, in contropiede al 75’ ci prova Arlotti trovando per un fantastico Cordaro che devia in corner. Ravenna che accorcia al 82’, cross di Marino, palla messa in mezzo da Tirelli e deviazione in porta di De Queiroz nel tentativo di salvare su Sabbatani. Giallorossi che premono fino alla fine ma un attento Victor riesce e portare a casa i tre punti ed andare al secondo posto proprio a -1 dai giallorossi.

IL TABELLINO

VICTOR SAN MARINO – RAVENNA FC 2-1

MARCATORI: 50’ D’Este, 66’ Morelli, 82’ aut. De Queiroz

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Bertolotti, Sabba (88’ Sami), Onofri, Sollaku (71’ Lozza), Haruna, Benvenuti, De Santis (30’ Tosi), De Queiroz, Lattarulo (62’ Morelli), D’Este (72’ Arlotti). A disposizione: Gattuso, Benvenuti, Gramellini, Donati. Allenatore: Stefano Cassani

RAVENNA FC: Cordaro, Agnelli, Esposito, Gobbo, Marino, Campagna (60’ Sabbatani), Alluci, Rrapaj (77’ Sare), Mancini (73’ Vinci), Varriale (60’ Tirelli), Pavesi. A disposizione: Rossi, Spezzano, Boccardi, Calandrini, Zattini. Allenatore: Massimo Gadda

AMMONITI: Lattarulo, Sabba, Campagna, Mancini

RECUPERO 2’ e 5’