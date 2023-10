Scontro al vertice tra prima e terza in classifica

L’ottava di campionato regalerà agli appassionati di serie D uno scontro al vertice di grande interesse, tra due squadre che, con un avvio sfolgorante, stanno stupendo tutti, ridisegnando le gerarchie del girone D. Forte del primo posto in classifica gli uomini di Gadda saranno impegnati allo stadio di Acquaviva contro il Victor San Marino.

I biancoazzurri sono una neopromossa che sta bruciando tutte le tappe e, grazie anche alla vittoria nel recupero infrasettimanale contro il Corticella, si è issato sul gradino più basso del podio dell’attuale classifica. Ruolino di marcia perfettamente regolare per gli uomini allenati da Cassani, un gol a partita e difesa molto solida che, solo con due big come Carpi e Pistoiese, ha subito più di una rete a partita. Nella Victor troviamo tre ex giallorossi, Haruna, protagonista della stagione 21/22 con Dossena in panchina, Sabba ex compagno di squadra di Rrapaj nella vittoria del campionato 2016/17 ed al Ravenna nelle successive tre stagioni in C. Il terzo ex è lo stesso mister Stefano Cassani, che proprio nel settore giovanile giallorosso ha mosso i primi passi della propria carriera, allenando nell’Academy per tre stagioni.

Quella con il Victor San Marino sarà la prima gara di una settimana importante che vedrà il Ravenna successivamente impegnato nell’infrasettimanale del primo novembre ad Agliana per poi chiudere in casa il 5 novembre contro il Carpi, un trittico di sfide estremamente impegnative che metterà a dura prova i giallorossi e che richiederà un attento dosaggio delle energie. Fondamentale per Massimo Gadda potere contare sulla rosa al completo per la gestione sia degli impegni ravvicinati, sia dei cambi a gara in corso che, come spesso da lui ricordato nelle interviste, rappresentano una chiave di volta di molte gare. Da questo punto di vista il Ravenna deve fare i conti con due acciacchi, il primo di lieve entità è la botta alla caviglia rimediata da Esposito che però non dovrebbe impedirne l’utilizzo dal primo minuto contro il Victor, il secondo è il problema muscolare di Nappello. Il 10 giallorosso è infatti uscito anzitempo contro il San Giuliano City per un risentimento al flessore, l’ecografia fatta in settimana non ha evidenziato lesioni, ma con tanti impegni ravvicinati si è preferito non prendere rischi che possano costare uno stop più lungo.

Le parole di Massimo Gadda alla vigilia dell’incontro: “San Marino è una neopromossa che sta facendo bene, ha approcciato molto bene il campionato e vincere 4 partite su 7 non è poco. Ci siamo allenati bene e sappiamo che se vogliamo fare risultato dobbiamo fare una prestazione importante perché sappiamo che affrontiamo un avversario difficile da affrontare e con entusiasmo. Non credo che peseranno sulle loro gambe il turno infrasettimanale, il tempo per recuperare c’è stato, sarà una gara molto difficile ed equilibrata.”