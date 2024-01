Il tabellino

Il quarto turno del girone di ritorno porta il Basket Ravenna di nuovo in Puglia stavolta a San Severo per affrontare una delle leader del girone B che viene come i giallorossi da tre partite senza successo.

La partita inizia con le squadre molto contratte e conseguentemente diversi errori al tiro e palle perse. Ravenna sembra più tonica e recupera palloni sui propri errori offensivi ma non riesce a concretizzare queste opportunità aggiuntive. Dron e Bedetti attaccano l’area dei locali e questo porta al 2° fallo di Gatto dopo soli 1’14” ma il punteggio rimane fisso sullo 0-0 fino al primo “gol” della partita realizzato da Pazin dopo 1’21 “. Il giocatore di San Severo, preso l’abbrivio, replica con una tripla nell’azione successiva e si va così sul 5-0. L’OraSì sbaglia molti tiri ma regge in difesa e finalmente trova il primo canestro dopo 2’ con capitan Bedetti. Dopo 5 minuti, Ravenna pareggia i 7 punti dell’Allianz con una schiacciata di Ferrari, ma Pazin è una bocca da fuoco implacabile per i locali e realizza ben 10 punti nel solo 1° periodo. l’OraSì replica colpo su colpo e sorpassa anche con Paolin dopo 9’08” con il 18esimo punto dei giallorossi che si portano a +2. Pazin prima e Paolin poi sbagliano le rispettive triple tentate e la prima frazione si chiude con il punteggio di 16-18.

Il secondo quarto inizia con il battesimo del neoacquisto di San Severo, Frattoni, che segna i suoi primi due punti in Italia e impatta il punteggio a 18. Poi i ravennati ci inceppano e con un parziale di 8 a 2 in 2’30” con il solo Paolin a bersaglio si portano sul 26-20 dopo poco più di 13’ di gioco.

Ferrari rompe l’incantesimo e sblocca il punteggio, poi Panzini con una tripla e Onojaife, ben servito dai compagni, ne mette 5 in poche azioni permettendo ai giallorossi di ritornare al pareggio sul 30-30 del 16’.

I locali riscappano con un 5-0 firmato Magrini dalla lunetta e Petrushevski da 3 ma l’OraSì rintuzza l’allungo con Ferrari e Dron e per gli uomini di coach Nunzi arriva la tegola del 3° fallo di Gatto dopo 17’12”. Il gioco diventa nervoso, così i locali, dopo una serie di perse, chiamano time-out sul 35-34.

Negli ultimi due minuti del periodo non si segna più in azione ma Bedetti con due liberi porta avanti i suoi sul 35-36 che fissa il punteggio all’intervallo lungo.

Due punti di Fall e 4 di Bedetti iniziano le danze della terza frazione portando il punteggio sul 37-40 dopo 1’ 30” che diventa 37-42 dopo altri 80” grazie al cesto di un Ferrari molto vispo. Gatto realizza da 3 ma è subito pareggiato da Dron che segna la tripla di tabella portando il punteggio sul 40-45. Dopo 4’38” Pierotti in penetrazione viene stoppato da Onojaife che ricadendo si infortuna e deve uscire. Per due minuti e mezzo nessuno segna anche dopo il time-out di Nunzi. Ci pensa Ferrari a rimettere il pallone nel cesto dopo 16’ portando i suoi sul +7 (40-47) e poi ancora sul 42-49 replicando a Tchintcharauli, nuovo protagonista della frazione.

Il match prosegue a strappi e Gatto, Petrushevski e Guastamacchia confezionano il 6-0 a favore dell’Allianz che ritorna a -1 sul 48-49 a 1’ 20” dal terzo gong.

Ancora Pazin da 3 dopo 29 ‘53” per il nuovo vantaggio di San Severo sul 51-49 a cui i giallorossi non riescono a replicare prima della sirena.

Nell’ultima frazione l’OraSì ritorna al pareggio sul 55-55 poi Paolin riporta i suoi avanti di due dopo 1’40”.

De Gregori ribadisce e porta Ravenna sul 55-59 ma qui, dopo 2’37” della frazione, San Severo ferma il match per parlarci su. De Gregori rimane sul pezzo e con 6 consecutivi trascina l’OraSì sul +10 (55-65). Il parziale di 4-16 realizzato dagli uomini di Bernardi in 4’53” è una mazzata per i locali che però hanno una reazione d’orgoglio e sparano 6 punti quasi filati con due triple di Magrini e Pazin .

Sul 61-65 a 4’ dal termine è Ravenna a chiedere time-out: alla ripresa Fall da sotto canestro porta i suoi a -2, Dron rilancia con la tripla ma Pazin vede il rilancio riportando l’Allianz sul 66-68 a 3’30” dalla fine del match.

Pareggia Fall ma poi bisogna aspettare un paio di minuti prima che il punteggio si sblocchi dal 68 pari.

Spariglia Magrini con due liberi, a cui ne segue uno di Gatto per il 71-68. Bedetti dal centro dell’area a 42” dalla fine segna il -1 (71-70). Pierotti porta San Severo a +3 dalla lunetta e questo basta ai suoi per portatre a casa la vittoria perché Ravenna non realizza più nonostante i tentativi di tripla prima di Dron e poi , sulla sirena, di Restelli.

Un’altra bella partita messa in scena dai giallorossi che ancora una volta però termina con la vittoria degli avversari: San Severo interrompe la sua striscia di tre perse, Ravenna riprende la strada di casa con la speranza che la prossima tappa, quella al PalaCosta contro Chieti con il ritorno di Nikolic, rappresenti il punto per riassaporare il gusto della vittoria.

Tabellino

Allianz Pazienza San Severo – OraSì Ravenna 73-70 (16-18, 19-18, 16-13, 22-21)

Allianz Pazienza San Severo: Pazin 21 (3/5, 5/10), Tchintcharauli 14 (7/7, 0/0), Fall 8 (4/7, 0/0), Pierotti alles 7 (2/4, 0/2, T.L. 3/4), Magrini 7 (0/0, 1/4, T.L. 3/4) Frattoni 5 (2/4, 0/2, T.L. 1/1), Petrushevski 5 (1/2, 1/2), Gatto 4 (0/1, 1/2, T.L. 1/2), Guastamacchia 2 (1/5, 0/3, T.L. 0/2), Montanari 0 (0/0, 0/0), Colombo 0 (0/0, 0/0), Kaludjerovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 – Rimbalzi: 29 6 + 23 (Fall 8) – Assist: 23 (Pierotti alles 10)

OraSì Ravenna: Bedetti 16 (5/6, 0/3, T.L. 6/8), Ferrari 12 (5/9, 0/1, T.L. 2/2), Dron 11 (1/2, 3/5), Paolin 9 (3/3, 1/2), Onojaife 8 (3/5, 0/0, T.L. 2/4), De Gregori 8 (3/6, 0/1, T.L. 2/2), Restelli 3 (0/1, 1/4), Panzini 3 (0/1, 1/3), Allegri N.E., Guardigli N.E.

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Onojaife 8) – Assist: 9 (Bedetti, Dron, Restelli 2)