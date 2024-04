La giovane formazione ravennate, fresca di titolo regionale, affronta il concentramento che mette in palio due posti per la final eight del campionato italiano di categoria

Dopo il titolo regionale vinto il 14 aprile a Monte San Pietro, l’Under 14 della Consar Ravenna si appresta a cimentarsi nella prestigiosa vetrina della Del Monte Boy League, il campionato nazionale giovanile di categoria organizzato da Legavolley, diviso in quattro gironi da quattro squadre.

La truppa di coach Minguzzi e del vice Camilli è di scena oggi, domenica 28 aprile, nel concentramento in programma a Modena, dove affronterà nell’ordine Cus Cagliari (alle 11.30 alla Palestra Coni succursale), i padroni di casa della Valsa Group (alle 15.30 alla Palestra Marconi) e la Smartsystem Fano (alle 17.30, ancora alla Palestra Coni succursale). Le prime due classificate accedono alla final eight, che si disputerà dal 24 al 26 maggio. Già qualificate per l’atto conclusivo Kioene Padova, Itas Trentino, Lube Civitanova, Sir Susa Perugia, Gamma Chimica Brugherio e Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo.

Ravenna torna a disputare, dopo alcuni anni di assenza, questa manifestazione che l’ha vista trionfare due volte: nel 1997 e nel 2016.

“Arriviamo a questo importante appuntamento con la consapevolezza e le alte motivazioni che ci derivano dal titolo regionale vinto di recente – spiega il coach Valerio Minguzzi – e le nostre aspettative sono quelle di riuscire a conquistare un posto nella final eight, però bisogna fare i conti con i due prestiti, consentiti dal regolamento, che ogni squadra può inserire nel proprio organico, che potrebbero sbilanciare gli equilibri dei singoli organici e influire sulla qualità e sul livello del gioco. Noi abbiamo preso due ragazzi, Baiardi e Negrini, dal Volley Club nell’ambito del consorzio Romagna in Volley, che conosciamo e che riteniamo adatti a questo tipo di impegno. Come amo dire sempre, affronteremo anche questa Boy League pensando ad ogni singola partita e cercando di dare il meglio di noi stessi, senza però perdere di vista l’obiettivo di entrare tra le migliori otto”.



Questo l’elenco dei convocati: Andrea Baiardi (in prestito dal Volley Club Cesena), Filippo Bezzi, Lorenzo Bordet, Alessandro Camilli, Alessandro Cenni, Matteo Crociati, Gabriele Frisoni, Brando Leonelli, Alexandro Mariani, Massimo Negrini (in prestito dal Volley Club Cesena), Kevin Nika, Luca Rossini, Matteo Suprani, Tommaso Vitali.