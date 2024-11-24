Gioco insufficiente in tutti i reparti e addio alla vetta della classifica

Dopo 8 giornate in testa alla classifica e la sconfitta interna con Brescia che la colloca al secondo posto in un nutrito gruppo di squadre, Ravenna era scesa in Abruzzo per tornare a fare punti (arbitrio Pierpaolo Di Bari di Fasano e da Beatrice Cruccolini di Perugia). E invece incappa nella terza sconfitta del campionato giocando una brutta pallavolo e consentendo al Pineto un inaspettato 3-0. Un tonfo pesante per la squadra di coach Valentini che pare avere perso lo smalto di inizio campionato con un gioco insufficiente in tutti i reparti, Ekstrand in difficoltà in ricezione, Guzzo sotto tono, Russo non impeccabile.

Abba Pineto schiera Catone in regia e Kaislasao opposto, Zamagni e Presta al centro, Silvestre e Baesso schiacciatori, libero Morazzini, allenatore Di Tommaso.

La Consar si schiera con Russo al palleggio e Guzzo opposto, Ekstrand e Tallone schiacciatori, al Centro Copelli e Canella, libero Goi, allenatore Valentini.

Inizio poco preciso della Consar nel primo set che va sotto per 6-3 grazie anche a due errori consecutivi in attacco di Ekstrand bersagliato in ricezione e poco preciso in attacco. Ekstrand che si riscatta con una bella pipe (8-8). Ma Pineto non molla è precisa a muro e scatta 15-12 grazie a un Baesso in ottima forma. Guzzo mette in rete l’attacco e sul 17-13 Valentini ferma il gioco di una Consar davvero poco incisiva un po’ in tutti i fondamentali ma soprattutto in ricezione. La Consar non c’è e Valentini getta nella mischia Feri e Bertoncello e accorcia le distanze (21-17) con un ace fortunoso di Canella. Ma la Consar continua a regalare e a giocare male e Pineto ne approfitta (25-22) nonostante il tentativo finale di Copelli di ribaltare la situazione con un ottimo turno al servizio.

Comincia malino anche il secondo set Ravenna sotto per 3-1 con una ricezione molto incerta. 10-6 con un ace di Di Silvestre e Ravenna affonda in una ricezione inguardabile. Valentini ferma il gioco ma cambia poco e la Consar soffre (14-10) e continua a sbagliare anche in attacco con Guzzo che manda fuori il punti del 17-12. Valentini mette in campo Selleri al posto di Russo ma Guzzo si fa murare (18-13) e poi sbaglia un attacco (20-14). Guizzo di Ravenna che sale 20-17 e Di Tommaso ferma il gioco. E Pineto chiude 25-21 con una Consar decisamente sottotono in tutti i fondamentali.

Parte bene Ravenna nel terzo set (5-2) ma errore su errore gli abruzzesi tornano avanti (6-5) con Guzzo che non è in serata. Poi strappa Pineto ma Ravenna ricuce si porta avanti 14-13. Si va avanti a strappi al massimo di due punti e tra decisioni arbitrali contestate dai giocatori ravennati (che rimediano pure un giallo) si arriva 23-22 per Pineto che chiude 25-23.