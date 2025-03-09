Basket Ravenna. Match casalingo per l’OraSì che attende Ruvo

2025-03-09

Coach Gabrielli: "Dovremo realizzare una partita impeccabile"

Per l’ultima partita prima della pausa per la Coppa Italia, Ravenna ospita al PalaCosta la Crifo Wines Ruvo di Puglia. La squadra di coach Rajola è quarta in classifica, con una partita ancora da recuperare ed un turno di riposo da scontare. La formazione pugliese è una delle più temibili di questo campionato: capace di realizzare 83,7 punti a partita, seconda solo dopo Roseto, e catturare 40,4 rimbalzi di media, prima nel girone B, può anche vantare la presenza del miglior scorer del girone tra le proprie fila, Darryl Joshua Jackson. Era stato proprio il giocatore statunitense a rivelarsi il mattatore della gara d’andata, segnando cinque triple nell’ultimo periodo, che avevano permesso ai ruvesi di ottenere la vittoria col punteggio di 83-80, solo al termine di una gara combattuta ed equilibrata.

A proposito del match che attende i giallorossi, il coach dell’OraSì Andrea Gabrielli ha commentato: “Ormai sembra quasi un’abitudine, ma sapevamo di avere un trittico di partite difficili. Ruvo è una squadra che è reduce da sei vittorie nelle ultime sette, essendo uscita sconfitta solo contro Caserta nell’ultimo mese. La squadra ha tanta esperienza ed è ricca di grandi nomi, forte del mix di giocatori giovani ed esperti, tra cui rientrano sicuramente il primo realizzatore del girone che è Jackson, coadiuvato da Borra che rappresenta un riferimento preciso dentro l’area, essendo anche il miglior rimbalzista del campionato, con 4 rimbalzi offensivi di media. C’è anche una vecchia conoscenza di Ravenna come Bernardo Musso, in uscita dalla panchina, mentre nella posizione di playmaker ci sono giocatori come Moreno, che ha militato per gran parte della sua carriera in Serie A, Isotta e Reale, con quest’ultimo che ha firmato per sopperire all’infortunio subito da Conte, in attesa del suo rientro. Ruotano tutti e dieci i giocatori -prosegue coach Gabrielli - e possono schierare in campo un quintetto diverso per ogni quarto. Sono secondi per media punti realizzati all’interno del campionato e si affidano sia al tiro da due che da tre punti, grazie all’alternanza tra gioco interno e gioco perimetrale. Come contro la Gema o contro Roseto, questo è un match “sui generis”, quindi dovremo realizzare una partita impeccabile per strappare i due punti. In settimana ci siamo allenati bene, come molte altre volte in questa stagione, e adesso sarà il campo a parlare. Chiaramente il nostro pubblico sarà fondamentale per provare a spingerci verso una vittoria che varrebbe tanto contro una squadra così forte e così attrezzata.”

Il coach giallorosso ha commentato anche la prima metà del girone di ritorno: “La prima parte del girone di ritorno la giudico in maniera ampiamente positiva, anche alla luce delle sei vittorie in dieci partite. La squadra sta migliorando in previsione di questo rush finale, dove bisognerà rimanere connessi e concentrati, cercando di strappare quelle vittorie che potranno permettere ai ragazzi e alla società di salvarsi per due volte in un anno, in seguito all’uscita di Chieti dal campionato. Proveremo a vincere tutte le partite possibili senza pensare a spareggi e scontri diretti, ragionando una partita alla volta.”