Bella vittoria in rimonta per l’OraSì contro la corazzata Ruvo di Puglia

2025-03-10

I giallorossi, sotto in doppia cifra all'intervallo, piazzano un parziale di 52-37 negli ultimi 20' di gara

Bella quanto importante vittoria per l'OraSì Ravenna che, grazie a un secondo tempo da 52 punti segnati e ottime difese nei momenti chiave del match, batte la corazzata Ruvo di Puglia al PalaCosta e piazza un altro mattoncino verso la salvezza.

Dopo un buon avvio, i giallorossi vanno all'intervallo sotto in doppia cifra a causa di un netto calo nel secondo quarto, ma al rientro dagli spogliatoi arriva la reazione di squadra. La squadra di Coach Gabrielli produce un parziale di 52-37 nei secondi 20' di partita strappando un altro successo di prestigio. Ben 6 giocatori in doppia cifra per i padroni di casa (De Gregori il migliore con 15), che subiscono 17 punti dall'ex Musso e da Isotta, ma limitano a 10 il talentuoso Jackson, miglior realizzatore del girone.

Dopo i due convincenti successi arrivati contro Jesi e Ruvo, l'OraSì avrà l'occasione di ricaricare le batterie visto che nel prossimo weekend ci sarà la pausa per la Final Four di Coppa Italia a Bologna. I giallorossi torneranno in campo per provare a continuare la propria striscia positiva sabato 22 alle 20, nella fondamentale sfida contro Piombino, nuovamente davanti ai propri tifosi.

La partita

Il duello nei primi minuti è tutto tra i lunghi delle due formazioni, con l'attacco di entrambe le squadre che passa quasi sempre sotto canestro. Non a caso Borra e Crespi sono gli autori dei primi due canestri del match, prima del parziale di 7-0 dei giallorossi, innescato da Dron e concluso dalla schiacciata di Ferrari. Le giocate del proprio capitano continuano ad ispirare Ravenna, che mantiene il vantaggio grazie a sette punti consecutivi di De Gregori, assistito ottimamente da Dron, fino alla chiamata del primo time-out del match da parte di coach Rajola. Negli ultimi minuti l'OraSì prova ad aumentare il divario con il tiro dalla distanza, ma, complici un paio di tentativi sputati dal ferro, riesce a chiudere il primo quarto in vantaggio di soli tre punti, sul 18-15.

In avvio di seconda frazione, Ruvo ricuce subito le distanze, prima che il canestro di Casoni ed il gioco da quattro punti di Gay riportino in vantaggio i bizantini. Gli ospiti rimettono la testa avanti grazie a Isotta (13 punti nel secondo periodo), che si carica la squadra sulle spalle grazie alle proprie doti realizzative, mentre i romagnoli tentano di rimanere in partita grazie alle penetrazioni di Brigato e Tyrtyshnyk. È lo stesso numero 34 a servire l'assist per l'ultimo canestro della prima metà di gara, realizzato con un comodo appoggio al tabellone da De Gregori, che porta le due squadre all'intervallo sul 34-44.

Al rientro dalla pausa lunga, Ravenna prova subito a ricucire lo strappo con i canestri dalla media di Ferrari (13 punti e 9 rimbalzi al termine) e quelli nell'area piccola di Crespi, mentre gli ospiti riescono a reggere il colpo grazie ai soliti Isotta, prima dell'uscita per un infortunio, e Borra. A sei minuti dall'inizio del quarto, i giallorossi provano ad invertire l'inerzia del match con i tiri dalla distanza di Tyrtyshnyk e Brigato, che riportano a sei punti il gap tra le due formazioni. La tripla di Musso sembra ridare ossigeno agli ospiti, ma l'ultima parola del terzo periodo è targata OraSì, grazie ai canestri dai 6 metri e 75 di Ferrari e Tyrtyshnyk, che accendono il PalaCosta e chiudono la frazione sul 60-63.

L'ultimo quarto si apre con la rimonta dei bizantini, che, trascinati dal proprio pubblico, tornano in vantaggio con la tripla realizzata da Gay ed il canestro di De Gregori. Nel momento più importante del match, entra in scena anche il capitano giallorosso, realizzando cinque punti consecutivi, che portano a più sette i giallorossi. A due minuti dalla fine, Musso prova a ridurre la distanza tra le due squadre, ma la tripla segnata da Brigato ed i liberi di Dron e Casoni chiudono definitivamente i giochi, permettendo a Ravenna di festeggiare la seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico.

Il tabellino

OraSì Ravenna - Crifo Wines Ruvo di Puglia 86-81 (18-15, 34-44, 60-63)

Ravenna: Brigato 10, Ferrari 13, Munari 0, Crespi 8, Casoni 6, De Gregori 15, Tyrtyshnyk 10, Dron 14, Gay 10, Malaventura 0, Montefiori n.e., Battistini n.e.

Ruvo di Puglia: Jackson 10, Lorenzetti 4, Moreno 5, Gatto 0, Timperi 4, Musso 17, Jerkovic 4, Isotta 17, Borra 11, Reale 9.