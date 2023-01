Per l’Estate 2023 il Nightjet affianca il Monaco-Rimini e salgono a 3 i treni tra Germania, Austria e la Romagna

Arriva in Riviera il Nightjet. La prossima estate le famiglie e i tanti turisti in arrivo da Austria e Germania potranno viaggiare comodamente di notte, oltre che di giorno, per raggiungere le coste romagnole con un mezzo di trasporto sostenibile, oltre che economico, evitando le fastidiose code estive in autostrada. Le nuove tratte del treno operate da ÖBB (Österreichische Bundesbahnen), in collaborazione con Trenitalia, saranno attive dal 10 giugno al 9 settembre 2023, con partenze da Vienna e Monaco (rispettivamente alle ore 19:18 e alle ore 20:09), per arrivare a Rimini, Riccione e Cattolica al mattino presto. Biglietti, come riporta Apt Servizi, a partire da Euro 28,80.

Salgono quindi complessivamente a tre i collegamenti diretti tra Austria, Germania e la Riviera: in aggiunta al giornaliero diurno Monaco-Rimini (con tappa a Cesena), a partire dal 25 maggio fino al 9 settembre, due nuove tratte notturne da Vienna e Monaco.

«I segnali dai mercati di lingua tedesca per la prossima stagione estiva sono molto incoraggianti – dichiara l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – e con Apt Emilia-Romagna e Visit Romagna stiamo lavorando per potenziare al massimo le attività promozionali. La collaborazione con le ferrovie tedesche ed austriache, già avviata da tempo, verrà ottimizzata per promuovere i nuovi collegamenti 2023. La nuova campagna promozionale TV della Riviera in Germania partirà il 10 gennaio, e nei prossimi mesi saremo presenti nelle fiere CMT Stoccarda, Free Monaco e ITB Berlino con gli operatori turistici delle Destinazioni Turistiche»

Le tappe previste saranno Rimini, Riccione e Cattolica. Sul sito della ÖBB dedicato alla linea notturna Nightjet è già possibile acquistare i biglietti: https://www.nightjet.com

Sul sito della Deutsche Bahn si può invece prenotare il treno Monaco-Rimini diretto, sempre giornaliero, in partenza al mattino alle ore 9:34 con arrivo alle 17:33 a Rimini (e tappa a Cesena): https://www.bahn.de