Diverse iniziative nello stand della Regione Emilia-Romagna

Nei giorni scorsi il Sindaco Massimo Medri ha partecipato alla Fiera del turismo F.RE.E. 2023 che si è svolta a Monaco di Baviera dal 22 al 26 febbraio.

La Fiera di Monaco è un polo all’avanguardia, frequentato ogni anno da oltre centomila visitatori: enti, aziende, industrie e commercianti.

Nello stand della Regione Emilia-Romagna, in cui era presente anche un spazio dedicato a Cervia, ogni giorno si sono svolte attività di animazione, promozione turistica ed enogastronomica come le piadina, il sale di Cervia e tanti prodotti tipici Igp e Dop dell’Emilia-Romagna. Presenti anche l’Assessore al Turismo Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini e il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad.

Gli operatori di Cervia Turismo hanno distribuito materiali promozionali, il nuovo magazine Cervia Experience e il catalogo Sport. Inoltre sono state presentate le offerte e percorsi bike nel territorio cervese, il bike tour, la Rotta del Sale bike trail da Cervia a Venezia attraverso il Delta del Po e l’offerta Golf, che hanno riscosso un notevole interesse. Diversi anche i Bus Operator che hanno chiesto contatti e informazioni.

Monaco da anni partecipa a Cervia Città Giardino con l’allestimento di uno spazio verde, nel 2018 è stata città ospite in occasione dello Sposalizio del Mare e da allora ogni anno l’Assessore alla cultura non manca di trascorrere qualche giorno, in forma privata, nella nostra città.

Nell’occasione il Sindaco Massimo Medri ha incontrato il Sindaco di Monaco Dieter Reiter e l’ Assessore alla Cultura e Formazione Julia Schönfeld-Knorr. Il Sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “E’ stata un’importante occasione per promuovere la nostra località in una delle fiere del turismo più importanti d’Europa. Monaco e la Baviera sono per noi un bacino turistico di importanza rilevante. Inoltre la città di Monaco ci onora da da anni con la sua presenza e l’allestimento di un’aiuola in occasione di Cervia Città Giardino. Ho colto l’occasione per invitare il Sindaco e l’Assessore alla cultura ai nostri principali eventi come lo Sposalizio del mare e Cervia Città Giardino”.