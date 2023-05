Presentata la campagna di Ministero del Turismo ed Enit e le altre iniziative di Apt Servizi Emilia-Romagna e delle destinazioni toccate dall’alluvione

Aperti per ferie. L’Emilia-Romagna, all’indomani dell’alluvione che ha colpito buona parte del territorio e soprattutto la Romagna, è pronta ad accogliere i turisti per la stagione estiva: in sicurezza e con la calda ospitalità che fa di queste terre, da sempre, un vero ‘marchio di fabbrica’.

E per raccontarlo ricorre a una serie di iniziative per raggiungere a tappeto i mercati interni e internazionali con l’obiettivo di invitare tutti i turisti a verificare di persona che le loro vacanze, anche per la stagione estiva ormai alle porte, sono come sempre garantite.

A partire dalla campagna di Ministero del Turismo ed Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), presentata questa mattina a Rimini dalla Ministra al Turismo, Daniela Santanchè, insieme al Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, all’Assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e al Presidente e Amministratore Delegato di ENIT, Ivana Jelinic. Con loro, il Presidente di Visit Romagna e Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Imola, Marco Panieri, in rappresentanza del Territorio Turistico Bologna-Modena.

“L’Emilia-Romagna ti aspetta”, lo slogan della campagna che verrà declinata all’interno di “Open to Meraviglia” con la Venere di Botticelli che, con le mani a forma di cuore, inviterà i turisti a venire in regione e sullo sfondo presenterà, nelle diverse versioni, la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici bizantini di Ravenna, Piazza Saffi di Forlì, i Portici Unesco di Bologna e una spiaggia della Riviera. Le immagini, di grande formato, saranno collocate da giugno, e a più riprese nel corso di tutto l’anno, nei principali aeroporti europei e internazionali, negli hub ferroviari europei e nei cartelloni di grandi città italiane e straniere. La campagna sarà sostenuta anche grazie al coinvolgimento di influencer, attraverso loro contenuti sulla stampa, online e in radio.

Inoltre, sono previste campagne ad hoc sul mercato domestico, molto rilevante per la Regione Emilia- Romagna, anche in partnership con player di rilievo quale Trenitalia.

Si rivolge in particolare al mercato tedesco, uno dei più rilevanti per le vacanze balneari, l’azione della Regione messa a punto da Apt Servizi Emilia-Romagna, con la ripartenza, dal 29 maggio e fino al 18 giugno, della campagna “Niente di più vicino!” sulle tv nazionali, cui si affiancherà una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e austriache ÖBB. E poi la nuova campagna #togetherinEmiliaRomagna pensata per i profili social della promozione turistica regionale, italiani e in lingua inglese e tedesca, che sarà indirizzata al mercato europeo e Usa. Altre iniziative sono inoltre previste in autunno.

Insieme a Visit Romagna sarà invece trasmesso a partire dal 6 giugno sulle principali emittenti nazionali, lo spot “Romagna, la vacanza degli Italiani”, che sarà oggetto anche di una campagna radiofonica, mentre coi principali parchi divertimento è previsto un messaggio indirizzato alle emittenti per bambini. Infine, in digitale e con inserzioni sui giornali “This is Bologna – Questa è Bologna”, e “The Sound of Modena – Visitmodena”, le azioni del Territorio Turistico Bologna con Modena.

“Il Governo ha dato risposte immediate- commenta la Ministra Santanchè-. Ci siamo mossi con una rapidità che non ha precedenti. Come Ministero del Turismo abbiamo stanziato un fondo di 10 milioni per le imprese turistiche colpite dal maltempo. E poi una campagna di promozione internazionale perché l’Emilia-Romagna riparta subito grazie al turismo e alla sua resilienza”.

“L’industria delle vacanze dell’Emilia-Romagna è pronta e abbiamo bisogno che questo messaggio arrivi chiaro e forte a tutti- affermano il Presidente Bonaccini e l’Assessore Corsini-. Lo dobbiamo a questa terra, ai cittadini, ai sindaci e alle donne e agli uomini che da subito hanno lavorato, senza risparmiarsi, per superare gli effetti di un’alluvione che non ha riscontri, per portata, nel Paese. Certo, c’è e ci sarà ancora tanto da fare per ricostruire tutto, ma i luoghi di vacanza sono pronti”.

“I turisti possono venire tranquilli e in sicurezza- proseguono- e ringraziamo il Governo, la Ministra ed Enit per averci da subito affiancato in questo grande lavoro di squadra, mettendo a disposizione strumenti importanti e significativi per portare questo messaggio ovunque”.

“Non ci saranno azioni spot ma azioni prolungate durante tutto l’anno- sottolinea Ivana Jelinic, Presidente e Amministratore Delegato Enit- per mantenere viva l’attenzione sull’Emilia-Romagna e amplificare la portata sui mercati esteri di riferimento. Enit ha in programma un’attività pianificata che comprende due flight pubblicitari in oltre 35 aeroporti e stazioni (giugno/luglio e settembre/dicembre). Inoltre, campagne di advertising digitale, influencer marketing, PR internazionali e branded content in 18 paesi (giugno/dicembre) e ufficio stampa internazionale. Sul sito Enit – https://www.enit.it/it/emilia-romagna-notizie-e-aggiornamenti – sono disponibili informazioni costantemente aggiornate fornite dall’Emilia-Romagna”.

La campagna Ministero del Turismo-ENIT “L’Emilia–Romagna ti aspetta”

La campagna di Ministero del Turismo ed ENIT “Open to Meraviglia” viene declinata per promuovere il turismo dei territori colpiti dall’alluvione. A fare da sfondo alla Venere di Botticelli, che con le mani dà forma a un cuore, e al claim “L’Emilia–Romagna ti aspetta” (anche in lingua inglese e tedesca) ci sono la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici di Ravenna, Piazza Saffi di Forlì, i Portici Unesco di Bologna e una spiaggia della Riviera Romagnola.

Le immagini, di grande formato, saranno collocate da giugno, e a più riprese nel corso di tutto l’anno, nei principali aeroporti europei e internazionali (Amburgo, Amsterdam, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Copenhagen, Düsseldorf, Francoforte, Londra Heathrow, Lussemburgo, Nizza, Parigi Charles de Gaulle e Orly, Stoccarda, Vienna, Buenos Aires, Las Vegas, Miami, New York JFK, Rio, San Paolo del Brasile, Toronto), negli hub ferroviari (Austria, Belgio, Monaco di Baviera, Parigi Gare de Lyon) e in “billboard” cittadini (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Torino, Buenos Aires).

La Campagna prevede anche azioni in rete, coinvolgimento di influencer, PR internazionali, creazione di contenuti su carta stampata e online, press trip e podcast e radio sui seguenti mercati: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Giappone, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Svizzera, Spagna, UK, USA.





Le Azioni di Apt Servizi Emilia–Romagna

Dal prossimo 29 maggio (fino al 18 giugno) riparte la Campagna tv Germania con lo spot di promozione della Riviera per famiglie, all’insegna del claim “Nichts liegt näher!” (Niente di più vicino!), programmato in co-branding con Wetter.com (il più famoso sito di previsioni meteo tedesco) sui canali tv nazionali PRO 7 e SAT 1.

Prevista anche una campagna multimediale con le ferrovie tedesche Deutsche Bahn e le austriache ÖBB a supporto dei collegamenti “Monaco-Rimini” e “Night Jet” (da Vienna/Monaco e arrivo a Rimini, Riccione e Cattolica). Sempre con focus Germania, verrà avviata anche una campagna video con l’attore tedesco Tom Wlaschiha (L’isola delle Rose, Il Trono di Spade, Stranger Things).

In programma anche una nuova campagna digital con il claim #togetherinEmiliaRomagna declinato sui diversi prodotti turistici e destinato ai diversi target, che atterrerà sui profili social Italia e su quelli in lingua inglese e tedesca della promozione turistica regionale. La campagna è destinata a mercati Europa (DACH, POLONIA, FR, BENELUX, UK, SPAGNA) e USA. Il claim verrà impiegato anche per campagne digital con i vettori aerei.

Nel corso dell’anno verranno inoltre programmati educational tour a tema “ripresa del turismo” con giornalisti italiani ed internazionali in visita in Emilia-Romagna.

In ottobre, in occasione dell’appuntamento fieristico TTG Travel Experience di Rimini (11-13 ottobre 2023), sono previste azioni promozionali con Tour Operator e Bus Operator, nonché l’organizzazione, congiunta Apt Servizi/ENIT dell’evento inaugurale di TTG.

I principali eventi di caratura nazionale dell’estate emiliano-romagnola, dallo sport alla grande musica, passando per la cultura e il food, metteranno la loro visibilità mediatica a disposizione della promozione della vacanza in regione, con video e azioni ad hoc sui social network.





Le azioni di Visit Romagna

Parte dalla seconda settimana di giugno la campagna tv Italia con spot su reti nazionali (Rai, Mediaset, LA7) con messaggio “Romagna, la vacanza degli Italiani”. In programma anche una campagna tabellare e radiofonica (RDS, 105, Radio Bruno) con lo stesso claim dal 10 giugno al 10 luglio.

Dal 28 maggio “on air” anche la campagna tv sulle emittenti per bambini in comarketing con i principali parchi divertimento (Mirabilandia e Mirabeach a Ravenna; Costa Parchi Edutainment: Italia in Miniatura a Rimini, Oltremare e Aquafan di Riccione, Acquario di Cattolica).

Visit Romagna e Apt Servizi hanno anche sostenuto la campagna pubblicitaria su carta stampata, digital, affissioni, oltre alla distribuzione di materiale promozionale, di promozione della mostra “L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968” in programma al Museo Civico San Domenico di Forlì fino al 2 luglio 2023.





Le azioni del Territorio Turistico Bologna con Modena

Da fine maggio, Digital Ads e Inserzioni tabellari sui principali quotidiani con claim “This is Bologna – Questa è Bologna”, e “The Sound of Modena – Visitmodena”, declinata, per quanto riguarda Bologna, anche sul prodotto outdoor (cicloturismo e cammini). Mercati: Italia, UK e USA.

A settembre anche la Motor Valley torna a Lugo di Romagna con l’evento celebrativo del centenario della prima vittoria di Enzo Ferrari al Circuito del Savio, appuntamento che coinvolgerà le città di Lugo, Modena, Imola e Ravenna, con ACI Ravenna.