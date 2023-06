Resta il divieto in un piccolo tratto a Casalborsetti da foce del Canale Destra Reno fino all’altezza di via delle Gardenie

Tornano balneabili le acque di tutti i lidi ravennati fatta eccezione per un piccolo tratto a Casalborsetti da foce del Canale Destra Reno fino all’altezza di via delle Gardenie. L’esito degli ultimi controlli effettuati da Arpae in relazione alla balneabilità delle acque dei lidi ravennati, temporaneamente vietata mercoledì 31 maggio, in diversi punti a causa delle conseguenze della recente alluvione, restituisce quindi un quadro in ulteriore miglioramento.

Da Marina Romea (compresa) andando verso sud fino a Lido di Savio (compreso) le acque sono tutte balneabili. Viene infatti revocato il divieto di balneabilità a Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti in parte. Nella giornata di ieri era stato revocato il divieto per Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante. Quello per la Bassona era già stato revocato l’altro ieri, mentre le acque prospicienti la spiaggia libera sud di Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio non erano state oggetto di divieto in quanto i valori erano risultati nella norma fin dal primo controllo. Rimane non balneabile soltanto Casalborsetti, (da foce del Canale Destra Reno fino a via delle Gardenie) mentre era già stato revocato nel tratto di mare 200 metri a sud del confine del poligono di tiro di Foce Reno.