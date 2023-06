In programma anche un spot televisivo su La7, oltre a grafiche social. Convolti influencer e cittadini

Una campagna di comunicazione e promozione turistica multicanale per rafforzare in questo particolare momentol’immagine di Ravenna e del suo territorio all’insegna della bellezza e dell’accoglienza, che qui si può trovare sempre e ovunque: nella città d’arte, nei mosaici, nelle spiagge, nella biodiversità dell’entroterra. Ecco #iovadoaRavenna.

Il messaggio della campagna – che si svilupperà principalmente a livello digital e social – è semplice e chiaro, univoco, collettivo e comunitario, in cui tutti possono identificarsi e che si può condividere con estrema facilità e naturalezza. “Io vado a Ravenna”: a dichiararlo sono gli stessi turisti che scelgono Ravenna. Una frase che diventa efficace hashtag di riferimento per tutti i target, interni ed esterni, nazionali e internazionali.

Intorno a questo messaggio, da qui alla fine di giugno, si articola la prima fase di una campagna di comunicazione multicanale che mette al centro un visual multisoggetto delle bellezze di Ravenna e del suo territorio e uno spot audiovisivo diffuso attraverso i canali social per ottenere la massima condivisione e con una pianificazione televisiva nazionale su La 7, on air dal 19 giugno al 1° luglio.

Diversi gli strumenti in campo, a partire dall’hashtag #iovadoaRavenna, costruito a tessere colorate, come un mosaico, che caratterizza una serie di immagini evocative del territorio di Ravenna e un “manifesto” di valori e di intenti che accomunano la destinazione e i suoi visitatori. Lo spot da 15” sarà inoltre affiancato da video in diversi formati per la diffusione sul web e i social network, sostenuti da investimenti sulle piattaforme digitali Google e Meta.

Obiettivo della campagna è ottenere il coinvolgimento di influencer, opinion leader, cittadini e “amici di Ravenna”, ma anche degli utenti della rete, che possano amplificarne il messaggio valoriale attraverso video multi-soggetto in forma di reel e short in cui dichiarano la loro intenzione di andare a Ravenna, ma in cui anche i residenti e gli operatori, con modalità differenti, possono manifestare la loro accoglienza. Per agevolare la condivisione e la generazione di contenuti da parte di tutti gli utenti, è stato infatti messo a punto un social media kit, scaricabile online a questo link www.turismo.ravenna.it/iovadoaravenna

“La città d’arte, le nostre spiagge e aree naturali – dichiarano il sindaco Michele de Pascale e l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – sono pronte ad accogliere i turisti italiani e stranieri con la consueta calorosa accoglienza e un’offerta pienamente organizzata, efficiente e totalmente fruibile. In questo particolare momento è ancora più importante rafforzare questo messaggio: Ravenna e la sua bellezza con la forza e il calore delle persone che la abitano vi aspettano e sono pronte come sempre a stupirvi”.

Campagna ideata e realizzata per conto del Comune di Ravenna dall’agenzia di comunicazione Studiowiki – associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite – la campagna #iovadoaRavenna si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione turistica intraprese da Ministero del Turismo, Enit, Apt Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.