La fondazione si occuperà di partecipazione per gestire i servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio

Si è costituito ufficialmente il comitato generale di “Cervia in per il turismo”, la nuova fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia. Il comitato generale ha dato mandato al comitato di gestione, presieduto da Luca Sirilli, di attuare tutte attività di promo-commercializzazione e di informazione turistica, previste dallo statuto.

La nuova fondazione promuove la città di Cervia e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale; gestisce le attività e i servizi turistici; coordina gli uffici di informazione e di accoglienza turistica; e si occupa della promozione e della realizzazione diretta di azioni di marketing, di programmi di qualità e di campagne pubblicitarie, per potenziare l’immagine della città di Cervia e del suo territorio. Inoltre, sviluppa il brand territoriale, accrescendo il numero e la gamma dei servizi, ed un’offerta turistica in grado di mostrare le varie peculiarità del territorio.

La fondazione ha come soci fondatori il Comune di Cervia e altri sei soci di parte privata , tra cui il consorzio “Welcome Cervia”, “Terme di Cervia srl”, “Forlì airport srl”, la cooperativa “Bagnini Cervia soc. coop.”, “Atlantide soc. coop. sociale” e l'”Adriatic golf club Cervia”. L’organo di controllo, nominato da Massimo Medri, sindaco della città del sale, invece, è costituito da Vincenzo Minzoni, nel ruolo di presidente; e da Dario Fantini e da Marcello Foglia, entrambi nel ruolo di componenti. Su esito dell’avviso pubblico, infine, è stata nominata Marcella Bondoni, in qualità di direttore tecnico.

In merito alla costituzione del comitato generale di “Cervia in per il turismo”, si è espresso Massimo Medri, sindaco di Cervia, con le seguenti parole: “Siamo finalmente riusciti a costituire e a strutturare una fondazione rappresentativa del territorio, raggiungendo, così, l’obbiettivo che, con le associazioni, ci eravamo posti come priorità. All’interno vi sono le migliori energie della città, che lavoreranno insieme per valorizzare la nostra località turistica. Cervia è tra le più importanti mete turistiche balneari, è una destinazione molto apprezzata, tanto che, anche quest’anno, è al terzo posto nella classifica delle migliori località balneari dell’estate del 2023 secondo l’osservatorio sulle località preferite per il turismo balneare realizzato da ‘Jfc’. La nuova fondazione, sicuramente, porterà ad un’ulteriore crescita turistica, anche dal punto di vista promozionale. Infatti, crediamo sia fondamentale, ed anche un valore aggiunto, la presenza di componenti diverse all’interno della nuova struttura, così da esprimere al meglio le diverse anime di questa città”, ha concluso il primo cittadino.

Anche, Luca Sirilli, presidente della fondazione “Cervia in per il turismo”, si è espresso in merito alla nuova fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di promozione, di valorizzazione e di sviluppo turistico del territorio di Cervia, con le seguenti parole: “La fondazione ‘Cervia in’ rappresenta un’opportunità sia per mettere insieme risorse, esperienze, idee di pubblico e privato, sia per dare una spinta importante alla promo-commercializzazione della città. L’andamento non brillante della stagione attuale dimostra, a maggior ragione, la necessità di potenziare la visibilità della città, riposizionandoci non solo sui nostri mercati tradizionali, ma aggredendone di nuovi, proponendo prodotti e servizi che non ci mancano e che comunque ci rendono, insieme alla nostra ospitalità, una delle mete più gradite nel mercato domestico. Alla base della fondazione c’è l’idea che ogni singolo operatore, piccolo o grande che sia, direttamente collegato al turismo oppure solo indirettamente, possa dare un contributo alla promozione della propria città. Si tratta di un’occasione importante per avere, finalmente, le giuste risorse in una operazione di coesione fortemente voluta dal Comune e dalle associazioni di categoria. Da parte nostra ci siamo attivati per dotarci degli strumenti necessari e per realizzare un progetto moderno e attuale, sostenuti da professionisti, per poter lavorare in maniera efficace e per ottenere i primi risultati già per la stagione del 2024”, ha concluso Sirilli.