Per il terzo anno consecutivo, Tripadvisor – la piattaforma di orientamento ai viaggi più grande del mondo – ha conferito a Ravenna Incoming il premio “Travelers’ Choice”, edizione 2023. L’ambito premio celebra le strutture che hanno costantemente ricevuto ottime recensioni dei viaggiatori su Tripadvisor negli ultimi 12 mesi, collocando questi vincitori tra il 10% di tutti gli annunci su Tripadvisor a livello globale.

Con oltre un miliardo di recensioni e opinioni di quasi 8 milioni di aziende, i viaggiatori si rivolgono a Tripadvisor per trovare offerte su alloggi, prenotare esperienze, prenotare tavoli in ristoranti e scoprire luoghi fantastici nelle vicinanze delle mete scelte per le vacanze.

“Congratulazioni ai vincitori di Tripadvisor Travelers’ Choice 2023 – ha dichiarato John Boris, Chief Growth Officer di Tripadvisor -. La rinascita dei viaggi che abbiamo visto durante lo scorso anno ha ulteriormente aumentato la concorrenza. Guadagnare un premio Travellers’ Choice dimostra che le strutture vincitrici hanno offerto esperienze straordinarie a coloro che contano di più: gli ospiti. Con le mutevoli aspettative, la continua carenza di manodopera e l’aumento dei costi, non è un’impresa facile e sono continuamente impressionato dalla resilienza e dalla capacità di adattamento del settore dell’ospitalità. Saluti per un altro anno di successi!”.

“Siamo davvero entusiasti di questo riconoscimento – sottolinea la direttrice di Ravenna Incoming, Francesca Ferruzzi -: non solo per il suo assoluto valore, ma anche per il fatto che averlo ricevuto per tre anni consecutivi significa evidentemente una continuità di giudizi positivi che non può che renderci orgogliosi.

Vorrei condividere il premio con gli operatori di Ravenna Incoming e con tutti i fornitori di servizi (dalle guide agli autisti dei transfer, dalle strutture ricettive alle mosaiciste e via dicendo): e voglio soprattutto ringraziare le centinaia di turisti – molti dei quali stranieri – che hanno dato pareri positivi sul nostro operato, permettendoci di ottenere ancora una volta questo prestigioso premio”.