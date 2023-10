Opportunità di promozione turistica

Calorosa accoglienza del sindaco di Jelenia Góra Jerzy Łużniak e di tutta la città al Presidente del Consiglio Comunale di Cervia Gianni Grandu in visita nei giorni scorsi nella città polacca gemellata con Cervia dal 1976.

Cervia è stata invitata a Jelenia Góra in Polonia in occasione del progetto MOVIE Cities Festival of Light. Evento tra i più importanti della regione, anche a livello turistico e che ha registrato nei tre giorni, centinaia di migliaia di presenze, grazie a spettacoli di altissimo livello.

Una grande opportunità per la nostra città di esporre il materiale turistico e presentare i pacchetti turistici legati al Bike Tourism realizzati da Cervia IN.

Il mercato turistico polacco è ogni anno in forte aumento non soltanto sulla costa adriatica ma anche nel nostro territorio.

Molto proficue ed interessanti anche le attività svolte con le altre città gemellate con Jelenia Góra provenienti dalla Germania, Finlandia, Islanda, Polonia, Repubblica Ceca e Ucraina, che hanno manifestato inoltre grande interesse per il prodotto turistico cervese.

Da tanti anni Jelenia Góra partecipa a “Cervia Città Giardino”, realizzando fantastici allestimenti floreali, come quello di quest’anno dal tema “Giardini Sostenibili Clima Pace Futuro” dove era presente per la prima volta anche Ternopil, città ucraina gemellata con Jelenia Góra.

Il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Grandu ha dichiarato: <<E’ stato un grande onore per me rappresentare Cervia a Jelenia Góra e ringrazio il Sindaco Łużniak per la calorosa accoglienza con cui ci ha accolto e per l’amicizia che lo lega alla nostra città tanto che definisce Cervia la sua seconda casa. Ho apprezzato la straordinaria organizzazione del MOVIE Cities Festival of Light, uno evento di altissimo livello. Molto toccante anche l’incontro con il vicesindaco di Ternopil Vladyslav Stemkovski. L’obiettivo comune è quello di lavorare insieme per la pace e la distensione. Nell’occasione ho rinnovato l’invito a Jelenia Góra e Ternopil di partecipare a Cervia Città Giardino 2024, che hanno già confermato la loro presenza”.