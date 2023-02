Il prestigioso brand svedese si è affermato come innovatore dell’abbigliamento intimo funzionale per lo sport

Novembre è ancora lontano e nel frattempo prosegue a ritmo spedito la programmazione per il grande evento che ogni anno richiama nella città di Ravenna migliaia di runners e non solo.

E proprio in questa prospettiva Ravenna Runners Club e CRAFT hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che le vedrà come partner per i prossimi tre anni. La Maratona di Ravenna intraprende dunque un nuovo e importante percorso con la nota azienda sportiva svedese. CRAFT sarà il title sponsor sulla distanza dei 42K legando in maniera forte il proprio brand alla manifestazione che assumerà la denominazione di “CRAFT MARATONA DI RAVENNA CITTÀ D’ARTE”.

Uno sponsor con una storia tutta da raccontare. Il marchio nasce nel 1977 a Borås, storico distretto tessile svedese, tuttora quartier generale di Craft, affermandosi come innovatore dell’abbigliamento intimo funzionale per lo sport nonché come precursore delle sponsorizzazioni sportive collaborando con i più famosi sciatori scandinavi del tempo. Infatti, focalizzandosi su sci nordico, ciclismo e running, l’azienda svedese, si impone rapidamente come marchio tecnico completo per tutte le discipline endurance, rafforzando ulteriormente la propria immagine iconica di underwear funzionale per ogni sport. Oggi Craft è leader mondiale nell’abbigliamento tecnico per sport di resistenza.

Qualità e reputazione dei prodotti del marchio svedese sono frutto di anni di sviluppo tecnologico a stretto contatto con atleti professionisti di altissimo livello e team olimpionici di varie specialità che identificano ed apprezzano il marchio Craft principalmente in relazione alla propria esperienza positiva con prodotti altamente performanti ed eccezionalmente affidabili.

“Siamo molto felici – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – di intraprendere una nuova avventura con un nuovo sponsor che è un brand prestigioso ed internazionale. L’azienda svedese si è affacciata in Italia proponendosi col prodotto calzature dopo aver consolidato il proprio mercato tramite l’abbigliamento sportivo. Noi siamo orgogliosi che Craft abbia scelto Maratona di Ravenna con un progetto triennale per sviluppare il proprio mercato e la conoscenza del prodotto. Siamo certi – conclude Righini – che svolgeremo un ottimo lavoro e un’ottima collaborazione con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza del brand in modo tale che la nostra manifestazione possa continuare a crescere.”

“La comunità dei runner è costantemente in cerca di nuovi stimoli, di innovazione e di prodotti che rendano la corsa un’esperienza sempre più emozionante – dice Simone Ponziani, CEOdi Artcrafts International S.p.A., distributore esclusivo per l’Italia delle calzature da running Craft – per questo crediamo che la partnership tra Craft, il brand più atteso sul mercato dopo le prime entusiastiche recensioni dei suoi prodotti, e Maratona di Ravenna, l’evento che offre ai suoi iscritti un’esperienza generale tra le più gratificanti nel panorama delle corse italiane, sia naturale e vincente perché in grado di ispirare i runner di ogni livello a vivere il loro amore per questo sport in modo più pieno ed entusiasmante.”