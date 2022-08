“L’amarezza, la solitudine, il tedio, non sempre si devono trattare da nemici, i più grandi capolavori dell’umanità sono stati realizzati anche grazie a questi stati d’animo”

Ariete PRIMUS INTER PARES. Primo fra gli uguali, questo sei tu in questo periodo. Sei finalmente riuscito a far vedere chi sei o ci riuscirai nei prossimi giorni. La tua forza e determinazione sarà ufficialmente riconosciuta.

Toro A volte ti senti frustrato perché sei andato contro la tua personalità leale e integerrima. Del resto è meglio una piccola bugia che una dolorosa verità. Stai più tranquillo, perché avrai modo di recuperare. Nel dubbio è meglio verificare. Bevi più acqua.

Gemelli Sarà il caldo, il magnetismo nell’aria, la poca predisposizione degli altri nei tuoi confronti, il fatto è che stai pensando con poca lungimiranza. Stai sfruttando troppo poco le tue straordinarie potenzialità. Se ci credi realmente, non rimandate oltre.

Cancro La tua casa è dove ora hai i tuoi affetti. Tu che stai leggendo sai cosa voglio dire. Non si può vivere di ricordi, bisogna avere la forza e la volontà di andare avanti. Devi solo avere l’umiltà di rimboccarti le maniche e continuare a credere in te stesso.

Leone Se ti senti euforico e cordiale significa che hai superato con successo il periodo critico. A giorni, con serie probabilità, una coincidenza fortuita che potrebbe sconvolgere radicalmente la tua esistenza. Più comunicazione in famiglia (con meno boria).

Vergine Se hai situazioni economiche, pendenze in corso o cause legali è il momento giusto per raccogliere prove, studiare o perfezionare il contrattacco, perché così facendo, hai ottime possibilità di riuscita. Se hai figli, più tempo insieme. Devi bere più acqua.

Bilancia Il bisogno di aria nuova per te non è un bisogno secondario, è indispensabile come l’aria stessa. Approfitta del periodo per visitare e conoscere nuovi posti. Goditi con la famiglia o con il partner ogni ora di questa bella estate. Attenzione agli scalini.

Scorpione Hai tutte le caratteristiche per diventare un leader. Devi solo renderti conto che per riuscire nella vita è indispensabile saper lavorare in gruppo, anche familiare. Per quanto ti dai da fare per sembrare un burbero, vince sempre il tuo romanticismo.

Sagittario Tu ascolti tutti. Se ti dicono di andare a destra, tu vai a sinistra; se ti dicono di andare a sinistra, tu vai a destra. Se ti dicono di andare a destra e sinistra, tu vai dritto forse contro il muro. Corri quanto vuoi, ma ora devi prendere la decisione.

Capricorno È giusto stare con i piedi per terra e gli occhi bene aperti, oggi più che mai. Ma tu stai forse un po’ esagerando. Va bene che bisogna essere oculati e parsimoniosi, ma è anche vero che si deve avere un po’ di fiducia nel futuro. Fa’ lunghe camminate.

Acquario Di fronte a qualsiasi evento anche calamità, tu fai sicuramente parte di quelli che riescono a farcela. L’unico tuo nemico è il “Tempo”, ce n’è sempre troppo poco per fare tutto quello che vuoi. Ascolti i consigli solo per il piacere di opinare i concetti.

Pesci Hai conosciuto nuove persone interessanti e piacevoli in un luogo che non frequentavi abitualmente. Cura queste nuove amicizie perché potrebbero tornarti utile. In arrivo delle notizie non proprio piacevoli. Impara ad essere meno insicuro.

