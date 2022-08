“Se non hai nessuno vicino… desidera ed opera per cambiare”

Ariete Qualche volta, per quanto strano sembri, il tuo comportamento è davvero bizzarro. Passi da una generosità stupefacente ad una oculatezza esagerata. Del resto…, tu sei tu. Tutte le decisioni che prendi, sono sempre e assolutamente le migliori.

Toro Il tuo inesauribile senso del dovere è davvero encomiabile. Sei una persona buona e generosa e quando puoi essere utile agli altri, lo fai con un sentimento sincero e nobile. Spesso non sei ricambiato. Fa’ bene e scordati, fa’ male e pensaci.

Gemelli Pensa meno e divertiti di più. Smettila con tutte queste elucubrazioni, ora è il momento di rilassarti e rigenerarti. Per quanto riguarda cose che hai in sospeso è il caso di prendere qualche settimana di tempo. L’impressione che dai è ottima.

Cancro La frenesia ti fa perdere di vista i tuoi veri obiettivi, per questo i tuoi risultati attualmente sono incostanti ed insoddisfacenti. Non ti fidare troppo del consiglio degli altri e ricorda : “OGNUNO E’ QUELLO CHE SI CREDE DI ESSERE”.

Leone Sei nervoso e insoddisfatto perché nelle ultime cose che hai fatto, per quanto preciso e pignolo tu sia, c’è stato sempre qualcosa che non è andato per il verso giusto. Stacca la spina per un po’ e poi, per prima cosa, ristabilisci ordine e disciplina.

Vergine Parlare di umore cupo in questo periodo è proprio il colmo. Sei un maestro ineguagliabile ed irreprensibile per tanti altri ma quando si tratta di te stesso sei un pessimo autodidatta. Pensa a fare il pieno di positività, presto ne avrai bisogno.

Bilancia Se ti si potesse definire in queste giornate, senz’altro e senza ombre di dubbi “Il beato tra le donne”, si si! Proprio il beato. …Ti senti bene e pieno di energia. Approfitta di questo momento aureo. Ora non pensare a niente e divertiti.

Scorpione Se non hai nessuno vicino…desidera ed opera per cambiare. Gli alti e bassi li vivono tutti indistintamente. Stai tranquillo perché presto tornerai in acque quiete. Approfitta per rimetterti in forma fisicamente facendo più movimento e una dieta.

Sagittario Ti lamenti più per abitudine che per realtà. Ormai lo sanno quasi tutti che “piangi sempre col sorcio in bocca”. Inizia questa prossima settimana modificando il tuo atteggiamento. Stupisci gli altri dicendo: “Oggi non sto bene, sto benissimo”.

Capricorno Per accontentare gli altri sarai costretto a prendere certe decisioni. Ma poi, sarai tu ad essere il più contento. Ti ci vuole solo una piccola spintina, poi parti come un treno. Se chi ti sta vicino, ti conosce bene, saprà farti fare cose inimmaginabili.

Acquario Il mondo è troppo piccolo per te. Hai guardato cataloghi, cercato su atlanti, navigato su Internet; alla fine la scelta sarà quella più “economica”. Ti assicuro che sarà la scelta vincente. Tu, per divertirti, hai bisogno solo delle compagnie giuste.

Pesci “Occhio non vede, cuore non duole”. Questa è il tuo proverbio per queste giornate. Ma c’è anche quello che dice: “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”. Quindi attento a quello che fai. Per il resto per te è un periodo accettabile e rigenerante.

