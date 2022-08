“Un complimento sincero e un sorriso, aprono la porta del cuore a chi lo fa e a chi lo riceve. Rifondiamone pure in grandi quantità”

Ariete Queste ultime conoscenze ti hanno profondamente sconvolto. Non solamente sul piano del desiderio sessuale ma soprattutto dentro la tua anima. Avevi già accantonato ogni speranza ed ora, come per miracolo, sei tornato in gioco. Fai, senza fretta.

Toro Quante volte hai detto fra te e te: “si stava meglio quando si stava peggio”. Del resto non ci si può fasciare la testa prima di rompersela. Devi solamente, e per te non è difficile, meglio riorganizzarti e avrai successo in tutto. Lavoro, soldi e amore.

Gemelli Preparati ad attraversare questo periodo con attenzione ed oculatezza. Ci sono delle configurazioni non propriamente favorevoli che ti creeranno disagio e nervosismo. Non fare investimenti. Il periodo passerà presto. Ottima la forma fisica.

Cancro E’ il momento di sfruttare il vento e iniziare a risparmiare il carburante. Hai elargito molto, ma adesso, per non rischiare, devi stringere la cinghia. In amore ti comporti sempre come se ti mancasse qualcosa. Sii più paziente e meno possessivo.

Leone La tua sfacciata ed inesauribile ricchezza è che nessuna cosa al mondo riesce a fermarti dopo che sei partito. Per avere fortuna nella vita sfrutta sempre questa peculiarità. L’uomo che non usa i propri doni è destinato alla solitudine e alla povertà.

Vergine Hai dato tanto, specialmente nel lavoro, forse troppo, ora ne paghi le conseguenze anche a livello fisico. Quelle piccole gratificazioni che ricevi, non sono sufficienti a rigenerarti. Devi assolutamente riposarti perché fra poco ci sarà molto da fare.

Bilancia Queste ultime settimane ti hanno aiutato a migliorare la tua forma mentale e fisica. Ricordati che per te è di vitale importanza il mantenimento. Ti senti bene e spigliato. Hai rinnovato tante cose di te, anche il modo di parlare. Telefonate per proposte in arrivo.

Scorpione Ti senti meglio grazie alle tue ultime conoscenze che hanno ridato in te voglia di ridere e scherzare. Era davvero troppo tempo che non ti rimettevi in gioco. La vita è meravigliosa anche se si devono passare brutti momenti. Continua così.

Sagittario Il bello del tuo carattere è che sai vivere, anche nelle situazioni quotidiane, con entusiasmo e fiducia nel futuro. Questa tua caratteristica ti è stata utile per raggiungere i tuoi obiettivi. Passa subito a quelli successivi. Investi più sull’abbigliamento.

Capricorno Nonostante la tua esperienza e la tua intuizione stai pagando per l’eccessiva fiducia in te stesso. Non ti abbattere perché sei in grado di far tesoro dei tuoi sbagli. Poi, se non li facessi mai, perderesti il piacere del combattimento e le sfide fra te e te.

Acquario Il calore solare centuplica le tue già particolari doti naturali di intuizione, sesto senso e perspicacia. Sei pieno di energia e di positività. Per completare in modo perfetto il tuo quadro di vita devi però, assolutamente, contare sull’aiuto di un partner.

Pesci Anche questa volta sei scivolato, per mancanza di lungimiranza, sulle bucce di banana. Non puoi certo pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca, quindi hai ancora la possibilità di recuperare perlomeno la faccia. Investi più su te.

