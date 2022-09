“Oggi viviamo con l’educazione di accettare la sofferenza e i peccati come espiazione della nostra anima invece di godere di questa vita da persone felici e libere”

Ariete In fondo in fondo non staresti poi tanto male, uno dei problemi che ti assillano è la tua continua ricerca di qualcosa che possa completarti come uomo e come lavoratore produttivo. Questa “smania” che si presenta silenziosa e sorgnona devi controllarla più, perché altrimenti sarà lei che controllerà te.

Toro Il periodo è particolarmente duro, ma lo è per tutti. Devi solamente ricordarti che quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare. Approfitta di questa tua concentrazione per appagare il tuo bisogno per cercare la verità perché tu la bramerai per tutta la vita. Cose molto interessanti in arrivo per te.

Gemelli La “Fortuna” esiste solo per chi è capace di intuirne il passaggio. Quando la si vede è già troppo tardi per fermarla. Ci saranno, durante questi giorni, delle opportunità che devono essere prese al volo senza esitazioni e senza paure. Non ti fidare di una donna che fa finta di dare, è solo per avere.

Cancro Hai un ottimo cervello lubrificato e molto bel funzionante che ultimamente ti sta dando delle belle soddisfazioni, ma non commettere mai l’errore dell’eccessivo egoismo ed egocentrismo perché tutte le cose positive che possono arrivarti si trasformerebbero in cose negative. Rispetta te stesso.

Leone Per te è tutto “discretamente” perfetto se si potesse usare un ossimoro, ma dobbiamo raggiungere la perfezione reale, e questa si può ottenere se non si è eccessivamente egoisti. Bisogna saper pensare anche agli altri. E tu, da questo punto di vista, devi migliorare. Buona notizia in arrivo.

Vergine Il peggio è abbastanza lontano, non che la guerra sia finita, ma i combattimenti peggiori sono passati. Ora devi lavorare su di te cercando di dissipare tutte le ansie e i pensieri fissi che ti attanagliano il cervello. Riceverai entro poche ore notizie confortanti che ti aiuteranno a migliorare la situazione.

Bilancia E’ il momento buono per dimostrare nell’ambito lavorativo quel che vali realmente. Approfitta della tua splendida firma fisica e di concentrazione per effettuare il cambio di marcia perché, così facendo, riuscirai a superare tutti gli ostacoli che nelle prossime settimane ti si presenteranno, … e auguri.

Scorpione Hai commesso molti errori ultimamente e questo non è da te. Devi assolutamente recuperare sia nei rapporti amichevoli ma ancora di più, nei rapporti professionali. Sai perfettamente che non ti puoi permettere il lusso di perdere ne la faccia ne la stima che la gente ha di te. Quindi chiedi scusa e vai.

Sagittario “Chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Hai voluto e vuoi fare sempre di testa tua, ma questo, in fondo in fondo, non è un male assoluto, ma quando, solamente per eccessivo orgoglio, non chiedi la collaborazione di persone più competenti, significa che vai in cerca di batoste. E allora … auguri.

Capricorno Ben trovato al nostro appuntamento. Se sei in attesa di qualche risposta importante credo che riceverai presto una risposta positiva. Hai lavorato con diligenza e responsabilità e ora, ed è giusto, riceverai una ricompensa. Devi solo migliorare la tua situazione sentimentale. Starai meglio.

Acquario Se sei il classico “Lupo solitario” prestissimo arriveranno notizie e situazioni sconvolgenti. Ci sono serie possibilità che il tuo cuore ritornerà a battere all’impazzata. Era l’ora. Mettiti a nuovo, rinnova il tuo look, profumati, sorridi alla vita e vedrai quello che succede. Sei troppo bello per star solo. J

Pesci “Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”. Non per fare l’uccello del malaugurio, ma ci sono serie possibilità, se stai vivendo un amore clandestino, di rovinare tutto quello che hai costruito fino ad oggi, quindi è il caso che gli dai un bel taglio. Se sei fedele è opportuno che continui ad esserlo.

