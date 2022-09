“Chi vuole davvero una cosa trova una strada, gli altri, … una scusa”

Ariete Troppo spesso ti dimentichi com’eri qualche tempo fa e il come concepivi gli altri e la vita, ora, che tutto sommato non va malissimo, sei tornato ad avere quegli sbalzi d’umore repentini, sottovalutando i timori che rechi a chi ti vive vicino. Ti basta poco per risorgere ed illuminare te e gli altri.

Toro Per quanto strano ed incredibile sembri, tu con la tua corazza e i tuoi modi a volte burberi, sei una delle persone che per rendere nel lavoro e nella società e nella vita, hai un assoluto e indispensabile bisogno di sicurezza affettiva. Non te ne vergognare, sii pure coccoloso con i tuoi. Ti farà benissimo.

Gemelli A vederti in questo modo così preoccupato e timoroso del futuro sembra impossibile. Come si diceva una volta: incredibile ma vero. Ti posso assicurare che questo periodo di vacche magre passerà molto presto e, addirittura, andrà meglio di prima. Tu devi solo sforzarti ad essere più positivo.

Cancro E’ da troppo tempo che stai bivaccando sorgnone con pochi interessi e pochi stimoli propositivi. Sappi solo che ci sono serie possibilità che possano arrivare degli stravolgimenti positivi nella tua vita. Fatti trovare pronto e con un reale coraggio, perché ancora hai tanto da dire e tanto da fare. Credimi.

Leone Certe volte ti gira bene e altre volte no. In questo momento, purtroppo è “no”. Devi solo ritrovare la tua “felina” concentrazione perché è da troppo tempo che non sfrutti le tue reali potenzialità. Rimettiti a lustro, accorcia capelli e tagliati la barba, vestiti non elegante ma sportivo e … in bocca al lupo.

Vergine Bentrovato al nostro appuntamento. Periodo alquanto tosto e con varie cose da risolvere. In ogni caso sei stato magistrale a superare certi problemi in famiglia e sicuramente anche con i figli. Ma tu, su queste cose sei bravo e ce la farai sempre. Ora pensa un po’ a te prima di ingranare la marcia.

Bilancia Quello che bisogna riconoscere in te è la tua splendida e ammirevole moralità e il poderoso senso di coscienza. Hai superato, anche se non completamente, le tue ultime considerevoli delusioni di cuore, ma ora ti riscatterai totalmente, “quando si chiude una porta spesso si apre un portone”.

Scorpione Ci sono i momenti che le cose ti girano nel verso giusto e altri che, nonostante tutta la nostra buona volontà, non girano. Considerando però che una parte della colpa è la tua, quindi bisogna cercare di recuperare prima possibile. Da solo sarà un po’ troppo dura, prova a chiedere aiuto a qualcuno.

Sagittario Prima di prendere una qualsivoglia decisione fermati e non partire come tuo di solito. Potresti imbatterti in una discussione che potrebbe degenerare. Quindi: “calma e gesso”. Appena ti sarai calmato vedrai che affronterai i problemi con un’ottica più ragionevole. Considera di più i tuoi cari.

Capricorno E’ probabile che spesso i tuoi collaboratori ti fanno dannare con il loro pressapochismo. E’ ovvio che questo, per uno come te, è inconcepibile. A giorni ti capiterà una esperienza alquanto noiosa ma ti assicuro che si trasformerà in … molto istruttiva. Sii più tollerante sia al lavoro che in famiglia.

Acquario Tu forse dovresti fare, come certi Buddisti, un po’ di Nam Myoho Renge Kio, veicolo per l’elevazione spirituale, perché è da troppo tempo che vivi senza quella tua giusta concentrazione. A parte le battute, devi ritrovare più te stesso ed essere più propositivo. Facendolo, avrai una Grande Sorpresa.

Pesci E’ da troppo tempo che non pensi al tuo benessere fisico, così facendo corri il rischio di impigrirti troppo e di allentare i tessuti. Approfitta di queste giornate, nelle prime ore del mattino, a fare delle belle camminate di almeno mezz’ora. E togli dalla tavola pane e pasta, al limite, che siano integrali. Ciao.

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369