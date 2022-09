“Vede più lontano un Vecchio seduto che un giovane in piedi”

Ariete Si! Stai bene, ma c’è sempre qualcosa che non gira per il verso giusto. Troppo spesso ti ritrovi a sbuffare, solamente quando lavori ti passa velocemente il tempo. Il problema è, quando non lavori. A proposito, avrai qualche problema proprio sul lavoro, non sottovalutare le piccole cose. Ciao.

Toro Ciao, ben trovato al nostro appuntamento. Tutto sommato le cose vanno benino. Ti senti bene e concentrato, forse qualche piccolo problema digestivo. Per migliorare la situazione devi abbandonare certi cibi raffinati come il pane la pasta sostituendoli con prodotti integrali. Cammina di più. Qualcosa è in arrivo.

Gemelli Stai vivendo un periodo che non sarebbe male se non per la tua paura del futuro. Devi stare più tranquillo perché si sta preparando per te un periodo che appagherà il tuo bisogno di soddisfazioni. Non essere angosciato, tutte le cose che ti succedono servono ad irrobustire la tua corazza. A presto.

Cancro E’ da troppo tempo che fai poltrire il tuo poderoso cervello, e questo non ti fa bene. Ricorda che tu per funzionare bene hai bisogno che tutte le cose siano perfettamente sincronizzate. Anche in famiglia c’è bisogno di una sistematica generale. Fatti rispettare di più. Entro pochi giorni grande sorpresa.

Leone “L’uomo propone e Dio dispone”. E’ da troppo tempo che il tuo cuore non batte forte per amore, e questo ti frena e ti condiziona la vita. E’ proprio questo il motivo di questa astinenza. Hai perso il tuo smalto, la tua sicurezza, la tua baldanza. Cambia il look, profumati un po’. E guarda che cosa succede.

Vergine Oh! Fermati un attimo, alza un po’ la testa, guarda che cose meravigliose ci stanno intorno. Sei talmente preso dalle tue cose che ti stanno passando gli anni più belli della vita senza che tu te ne accorga. Stai tranquillo, tutto funziona anche senza te. Goditi di più la vita. Grande sorpresa in arrivo.

Bilancia Hai da poco passato un periodaccio complesso e a volte frustrante, ma come dice il proverbio: “I problemi vanno a che è in grado di risolverli”, e tu, un po’ per acume intellettivo un po’ con l’aiuto della Dea Bendata, ne sei uscito fuori magistralmente. Bravo. Ora sono anche in arrivo novità positive.

Scorpione Tutto sommato, a parte dei problemi con i tuoi genitori, il periodo che stai vivendo è sufficientemente buono. Devi solamente recuperare delle indelicatezze che, involontariamente, hai commesso. Per uno come te questo è indispensabile. Purtroppo ci sono in arrivo novità negative. Le supererai. Ciao.

Sagittario E’ sempre piacevole stare con te quando sei in momenti di “Grazia”. Purtroppo ultimamente sono piuttosto rari. Stai vivendo troppo a testa bassa e sempre impegnato a risolvere problemi. Del resto, molte volte sei proprio tu ad andarli a cercare. In ogni caso ci sono buone novità in arrivo.

Capricorno Se non modifichi i tuoi atteggiamenti nei confronti della vita e degli altri non ci sarà riposo sufficiente che possa aiutarti a ridarti la carica di cui hai bisogno. Ti sei troppo chiuso in te stesso, così facendo impedisci agli eventi di lavorare a tuo favore. Devi trovare solo dentro te le vere risposte.

Acquario La vera benzina che puoi mettere nel tuo corpo, che da troppo tempo segna rosso, è un po’ di sana e rigenerante storia d’amore. Per farla nascere devi modificare il tuo atteggiamento. Per esempio: non parlare sempre dei tuoi problemi passati e presenti. Sii più positivo, avrai così più opportunità.

Pesci “Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”. Stai correndo il rischio di compromettere la tua vita familiare per una questione di momentaneo piacere. Finché sei in tempo cerca di riprendere la giusta carreggiata. Sarà una dimostrazione di forte carattere che ti aiuterà a crescere.

