Per iniziare a crescere ci vogliono due cose: 1) Non credere a tutto quello che gli altri ci dicono e a quello che ci hanno tramandato, senza ipotizzare che forse siano false. 2) Ipotizzare che gli altri possano avere ragione e noi torto

Ariete Ultimamente ti capita un po’ troppo spesso di essere insoddisfatto di te stesso, dalla ripetitività della vita e del lavoro. Ma non per questo devi credere che rimettendoti in gioco cambierebbe tutta la situazione. Dalle mie parti i vecchi dicono: “tutte le donne sono nate per diventare mogli”. La noia passerà.

Toro Ti senti bene sia fisicamente che mentalmente, e stai rendendoti conto che le esperienze del passato, per quanto dolorose siano state, si stanno trasformando in poderose armi di cui ne stai diventando sempre più padrone. La tua intuizione unita all’esperienza ti darà a giorni grandissime soddisfazioni.

Gemelli Hai visto che stai riuscendo a dimostrare di essere capace di riuscire alla grande anche se non ti credevi all’altezza? Bravo. Il tuo sesto senso e la tua intelligenza perspicace continuerà a darti grandi soddisfazioni e vantaggi economici. E’ proprio questa la tua falla. Quando ce l’hai credi che siano eterni.

Cancro Da buon romanticone ti piace molto questa atmosfera di festività e di riunioni familiari. Ma se da una parte ti crogioli nel far vedere di essere felice e soddisfatto, dall’altra c’è una parte di te, e non piccola, che urla dal bisogno di rivivere quei litigi dolcissimi del tuo passato. Devi ricordarti di essere cresciuto.

Leone Bene! Finalmente stai tornando ad essere te stesso, e presto ci sarà una bella chiarificazione con componenti della tua famiglia, che ti sarà utile anche all’anima. Non puoi e non devi, per amore della propria coscienza, soggiogare sempre i tuoi istinti. Non è giusto. Invece di cose inutili, pensa a te.

Vergine Non devi sempre dire che va tutto bene solo per scaramanzia o per abitudine. Alla tua età, se proprio hai bisogno di confidarti con qualcuno, devi cominciare a dire le cose chiamandole con il loro nome. Senza vergogna o senza complimenti. Sfogarsi con qualcuno meritevole, fa davvero molto bene.

Bilancia Ed eccoci alle solite. Ora va bene, e dopo pochi … minuti tutto si stravolge ed entri in crisi. Hai fatto caso che quando entri in crisi non è mai per colpa tua? E’ sempre colpa di qualcun altro. Addirittura ti imbestialisci quando, per esempio, ti dicono che ti vogliono bene e poi non ti rispettano. Fregatene.

Scorpione Ultimamente stai commettendo l’errore di vivere con un eccessivo egoismo, quando in realtà tu, sei il classico esempio di persona sinceramente generosa ed altruista. Hai solo bisogno di sentirti più vivo, amato e stimato incondizionatamente. Fa’ il primo passo. Nel lavoro costanza e concentrazione.

Sagittario Indubbiamente sei un lavoratore molto particolare con capacità rare ed intuizioni geniali. Purtroppo vivi in un epoca dove moralità e rispetto lasciano molto a desiderare. Sembra che, addirittura, attiri tutte le persone carenti di questi principi. Cerca solo di non sprecare tempo per cambiarli. Ciao.

Capricorno A volte il tuo carattere diffidente e “un pochino” permaloso ti impedisce di vivere appieno le gioie che la vita ha il piacere di donarti. Sono d’accordo con te che hai preso, e che prendi giornalmente, un sacco di batoste non meritate, ma se non inizi a vivere più serenamente… starai sempre male.

Acquario Ben trovato al nostro appuntamento periodico. Ci sono in arrivo per te, finalmente, notizie che ti consentiranno di migliorare la situazione attuale. Una cosa che devi fare però, è predisporti più positivamente verso il partner, perché solo se si è sereni attiriamo, come calamite, tranquillità e benessere.

Pesci Per poter rendere produttivamente e comportarti in modo impeccabile hai bisogno, spesso, di vivere momenti di paura o timore. In queste circostanze diventi costante ed affidabilissimo. Sarebbe meglio che fossi così sempre ma come dice l’adagio: “Meglio poco che niente”. Recupera un torto.

