“La pigrizia non è una malattia, è una brutta abitudine. Per combatterla occorre solo fare per un minuto al giorno qualcosa che si rimanda sempre o che si odia. Così facendo, educandoci costantemente, si può creare un impero”

Ariete Se ti viene chiesto, qualsiasi cosa, con modi garbati ed educazione ti spezzi in due pur di accontentare la richiesta. Se ti danno ordini … proprio non riesci a sopportarlo. Non aspettare, come al solito, gli ultimissimi giorni per i regalini … ma che te lo dico a fare, … tu non cambi. Tanti auguri di vero cuore.

Toro Che fortuna averti come amico. Proprio per questo è veramente difficile esserlo. Sei cortese e generoso con tutti, ma per entrarti nel cuore ce ne vuole. Sei come una corazzata. Ma se entrano, tu gli sarai fedele. Quest’anno pensa più a te, coccolati, gratificati, non commiserarti. Fa’ come fanno tutti gli altri.

Gemelli Non c’è cosa peggiore per te che sentire gli altri che si permettono di giudicarti senza neppure conoscerti. Ti fa andare su tutte le furie, anche se, a volte, lo mascheri con la massima diplomazia. Tu sei tu. Per essere come sei hai pagato con gli anni della tua vita. Cosa negativa si trasformerà in positiva.

Cancro Smettila di far finta di essertelo dimenticato. Metti la mano nel portafogli e questa volta spendi qualcosa per fare regali. No, no! Le poesie non valgono e neanche le belle parole. Devi fare qualcosa di materiale ed anche utile, anche per te. Una volta fallo lo spendaccione. Andrai avanti ugualmente.

Leone Ben trovato al nostro appuntamento. Alcuni consigli per passare bene queste festività: 1) Non pensare che criticando tutto in continuazione riuscirai a cambiare le cose. 2) Sii più tollerante nei confronti dei tuoi familiari. 3) Cerca di sorridere un po’ di più. 4) Investi un po’ più per te stesso. Tantissimi auguri.

Vergine Probabilmente aspettavi dei migliori risultati da questa situazione. Purtroppo quello che ancora non hai ben capito è che se vuoi realmente ottenerli, devi intervenire prima su te stesso. E’ troppo facile sperare ed aspettare fiduciosi. Bisogna creare nuove cose. Hai tutte le capacità. Muoviti.

Bilancia Se non fosse per questo continuo stillicidio che ricevi da certe persone staresti abbastanza bene. Del resto “Chi semina vento raccoglie tempesta”. Hai voluto fare di testa tua ed ora ne paghi le conseguenze. Solo se sei tranquillo puoi dare il massimo delle tue capacità. Se non va, non insistere.

Scorpione A volte ti comporti come “La vista Teresa con la sua gentil farfalletta”, e se da una parte fai bene a non angosciarti dai problemi della vita, dall’altra, fai male perché troppe volte, ultimamente, non rispetti i sentimenti degli altri. Quando gli altri parlano non pensare a te, ma ascoltali.

Sagittario Se non fosse per i clienti che non pagano, per la crisi del lavoro, per i figli che sono irriconoscenti, per la moglie che fa salata la minestra, per le condizioni atmosferiche, per i valori che si sono persi, per i problemi di salute, tutto sommato andrebbe quasi bene. Godi di quello che hai e attento a destra.

Capricorno Mi dispiace dirtelo ma purtroppo uno dei motivi per cui non vivi le giuste gratificazioni e soddisfazioni che meriti, sei proprio tu. Ti crei troppi problemi, non sei mai totalmente soddisfatto di te stesso, sei troppo suscettibile e diffidi di tutti. Non succederà niente. Domani sarà passato tutto.

Acquario Se stai aspettando risposte che migliorino lo stato attuale delle cose devi pazientare ancora per poco. Infatti sono in arrivo notizie che, anche se non totalmente, ti daranno una spinta in più per tirare avanti un po’ meglio. Nel frattempo cerca di non farti condizionare troppo dalla famiglia ed “amici”.

Pesci Una delle tue caratteristiche migliori è quella di riuscire a fare benissimo ogni cosa che intraprendi. Invece uno dei tuoi problemi peggiori è che quasi tutte le cose che intraprendi finiscono presto e molte volte male. Cosa fare? Fa’ meno perfettamente le tue cose e fai in modo che durino di più. Semplice no?

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

Risolverà ogni tuo problema in: Amore e Ritorno, Benessere, Lavoro, Allontanamento, Negatività.

Facebook: “Oroscopo di Bruno Coletta” – Tel.: 349.4392369