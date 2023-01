Se vuoi attirare del bene e della fortuna devi stare bene mentalmente e fisicamente. Non si può attirare né bene né fortuna se siamo creatori di pensieri negativi

Ariete Se ti conoscessi un po’ più, non vivresti così spesso momenti di sconforto di solitudine e di noia. Tu, purtroppo, per dimostrare il tuo valore, devi trovarti davanti a gravi problemi o insormontabili difficoltà. Solo allora viene fuori lo stratega e il meglio di te stesso. Il 2023 ti porterà tanto bene e fortuna, ma solo se gli andrai incontro.

Toro E’inutile capire le cose, intuire grandi verità, scoprire mondi nuovi se non puoi condivederli con nessuno. E’ semplicemente inutile, è un inutile spreco, è come avere un miliardo di Euro e trovarsi su un’isola deserta e disabitata. E’ arrivato il 2023, è il tuo anno. Devi assolutamente modificare alcune abitudini. Mangia meno e muoviti più.

Gemelli Questo nostro mondo che bada alle apparenze, con poca moralità e che ci obbliga ad un inutile consumismo, sta snaturando la tua personalità. Solo con una forte motivazione puoi contrastare questo declino e ritornare ad essere vivo e positivo. Siamo nel 2023, ricorda che tu sei nato per aiutare gli altri, se non sai: improvvisa.

Cancro Grandinovità per te per questo 2023 in quasi tutti i settori della tua vita. Ad iniziare dai rapporti sentimentali di cui tu ne sei un indiscusso bisognoso. Avrai uno stravolgimento totale, perché per troppo tempo lo hai vissuto senza quella passione infuocata. Novità nel lavoro grazie alle tue capacità e liberazione da condizionamenti.

Leone In questo nuovo anno, si risveglieranno in te sentimenti da troppo tempo assopiti. Avrai sin dai primi mesi dell’anno, desideri di tornare ai vecchi combattimenti, dove la forza, la tenacia, il desiderio di primeggiare, tipici della tua personalità, avranno il sopravvento. Ti sentirai bene come un Dio, e ritornerai a sorridere. Auguri.

Vergine Tu, con il tuo passo lento e costante, non ti farai nessuna illusione e speranza se non nelle tue forze e capacità. Nessuno può indicarti la strada se non suffragata dalla tua volontà, e vivrai, come hai sempre fatto, del tuo lavoro, della tua dedizione e fedeltà e, principalmente, dalla tua serietà morale ed intellettuale. Bravo.

Bilancia Con l’allontanamento del vecchio anno finalmente ti potrai liberare da tutti quegli strascichi che hai dovuto trascinarti dietro negli ultimi mesi. Porterai a termine percorsi non finiti e, finalmente, tornerai ad avere fiducia in te stesso, che per troppo tempo non hai avuto. Entro pochi mesi potrai realizzare i tuoi sogni grazie ad un aiuto.

Scorpione La tua vita sarebbe molto più serena se non ti sforzassi a far vedere cose non vere. Quest’anno appena passato ti ha eccessivamente sfiancato, ma non per questo che non c’è più speranza per il futuro. Devi semplicemente migliorare gli obiettivi. E’ sempre meglio un tuo panino con la mortadella che il prosciutto degli altri.

Sagittario Per fortuna le cose stanno girando dal verso giusto, ed era l’ora. L’anno appena passato, per lo meno, è servito ad irrobustire la tua muscolatura, e con l’arrivo di questo 2023 potrai finalmente cavarti qualche soddisfazione in più. La sorte ti sarà più benigna, ma tu cerca di darti da fare per modificare i tuoi atteggiamenti negativi.

Capricorno Devi smetterla di sentirti perseguitato dalla malasorte e dalle ingiustizie, perché così facendo è come se fossi tu a chiamarla. Se vuoi vivere meglio e con più soddisfazioni inizia sin da ora a modificare il tuo atteggiamento. Sforzati ad essere più positivo, modifica l’abbigliamento meno cupo, abituati a sorridere di più.

Acquario Belle notizie per te in arrivo con queste prime settimane del nuovo anno. Dopo tanto tempo di tribolazioni ora è in arrivo un periodo molto promettente che ti consentirà di prenderti delle belle rivincite. Ci sono sempre delle persone che ti remano contrarie, ma tutta la loro cattiveria gli si ritorcerà contro. Pensa a stare bene.

Pesci Devi pazientare ancora qualche settimana perché con questo nuovo anno ci sono in serbo per te delle belle novità, anche dal punto di vista sentimentale. Fatti trovare pronto, migliorati fisicamente facendo più movimento fisico, non pensando che a questo punto non ne vale più la pena. Se vuoi del bene devi stare bene. Hai capito?

A cura del Dott. Bruno Coletta

Oroscopista – Studioso di Cartomanzia – Sensitivo – Esoterico

