“Allontaniamoci da quelle persone che si lamentano sempre di tutto e di tutti e che stanno sempre male. Ci succhiano tutta la nostra energia positiva. A meno che siamo così anche noi”

Ariete In questo periodo è molto freddo, ma per la prima volta in vita tua il tuo cuore ti riscalda come non mai. Sei luminoso, pieno di fiducia per il futuro, sei più calmo e più tollerante nei confronti del prossimo. Questo nuovo anno ti sta portando ad avere una maggiore maturità ed equilibrio. Ne trarranno benefici tutti quanti. Ciao.

Toro Sei un essere privilegiato. E’ una fortuna ad averti come amico. Tutte le persone che ti gravitano attorno si nutrono della tua forza energizzante e ne traggono benefici in ogni campo. Nelle prossime giornate ci sono grandi possibilità che tu sia contraccambiato della tua generosità dalla vita. Però avrai piccoli problemi in famiglia.

Gemelli Tante volte si chiude una porta ma si apre un portone, specialmente per te. Le cose non sono girate come ti aspettavi, ma non preoccuparti eccessivamente, perché il fato, o chi per lui, si è accorto di te e lavorerà per darti qualche piccola soddisfazione che meriti realmente. Vivi con maggior serenità perché alla fine vincerai.

Cancro Per vivere meglio devi assecondare maggiormente la tua natura senza, per opportunismo, lasciarti trasportare passivamente. Sei una persona davvero in gamba, ma il mondo oggi è cambiato, è diverso da come te lo immaginavi. Oggi la gente chiede solamente e poi fa finta di non ricordarsi l’aiuto ricevuto. Da’ solo a chi merita.

Leone Questo nuovo anno appena entrato, sarà importantissimo per il tuo futuro ma a due condizioni: la prima, che tu smetta di concepire questa nostra società tutta negativa, corrotta e decadente, perché non è vero che tutto va buttato nella spazzatura. La seconda, investi di più sul tuo look e sulla tua persona. Torna luminoso.

Vergine Bentrovato al nostro appuntamento. Questo nuovo anno appena iniziato sarà per te molto importante per la tua vita futura. Dovrai mordere il freno ancora per qualche settimana, ma con l’arrivo della Primavera riscatterai tutte queste ultime tribolazioni che hai vissuto. Entro pochi giorni: soddisfazioni che aspettavi da tempo.

Bilancia Senza dubbio sei una persona eccezionale, ma ancora tendi a ricadere nei soliti tranelli creati dal tuo bisogno di perfezionismo. Purtroppo hai la tendenza a criticare prematuramente l’altrui operato e, anche se hai ragione, sbagli strategia. Devi un po’ pazientare, perché ogni persona ha bisogno del suo tempo per migliorare.

Scorpione Di norma sei un ottimo stratega, ma quando non ti senti sicuro, o hai dei problemi economici, tendi a sottovalutare la tua vera personalità creando un forte danno al tuo amor proprio. Nella vita non sempre le cose si realizzano grazie alla nostra ferrea volontà, purtroppo a volte bisogna contare sull’aiuto della Fortuna. Ciao.

Sagittario Normalmente si usa dire che l’anno appena passato è stato sfortunato e che si spera in un anno migliore. Nel tuo caso la situazione è un po’ diversa. Hai potuto contare solo su di te, ma quello che hai realizzato con le tue mani e con la tua testa, ti daranno in questo nuovo anno, una determinazione che ti porterà al successo.

Capricorno Una volta si diceva: “Anno nuovo vita nuova”, ma se non modifichi un po’ il tuo carattere, difficilmente vedrai e vivrai miglioramenti significativi nella tua esistenza. Stai vivendo troppo chiuso in te stesso, hai poche amicizie, specialmente quelle spensiete e socializzanti. Fa’ qualche corso di volontariato o/e nel sociale. Ciao.

Acquario Tu non devi ascoltare quel detto che dice: “Chi non risica non rosica”, specialmente in questa prima parte del nuovo anno. Non è il momento per te per fare investimenti o fare acquisti importanti. Devi aspettare sei/otto settimane, quando ci saranno importantissime coincidenze e concatenazioni fortunate che ti stravolgeranno.

Pesci Certo non si può dire che l’anno appena passato sia stato per te foriero di cose eccezionali, ma, per fortuna, questo 2023, verso la fine del prossimo Febbraio, ti porterà, finalmente, ottime notizie e buone sincronizzazioni, e, se sei in cerca di lavoro, una buona opportunità lavorativa. Dieta e cammina almeno 1/2 ora al giorno.

