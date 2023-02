“Se aspetti con troppa ansia qualcosa stai tranquillo, non arriverà”

Ariete Dopo i cambiamenti e le illuminazioni che hai vissuto negli ultimi mesi ora stai cominciando ad ambientarti con la nuova situazione e stai organizzando con più ambizione il tuo futuro. Chi dice di te che sei un grande egoista non ha capito assolutamente niente di te. Sei l’unico a godere del benessere dividendolo con gli altri.

Toro Se hai avuto da poco problemi con il lavoro e con il denaro preparati ad un periodo duro e parsimonioso. Durerà un po’ di tempo ma stai tranquillo avrai presto la possibilità di riscattare con gli interessi questo periodo turbolento e critico. Come le ciliegie, che una tira l’altra, così per te con certi problemi. Ma ricorda, tu rimarrai sempre in piedi.

Gemelli Questo periodo ti sarà favorevole se deciderai di fare nuove conoscenze. Sei riuscito, con la tua ferrea volontà, o se ancora non lo hai fatto sicuramente presto lo farai , ad apportare un bel miglioramento al tuo fisico, e ciò sarà concomitante a nuove esperienze fantastiche e molto significative. Sii più egoista e fidati meno degli altri.

Cancro Hai fatto da poco un grave torto ad un tuo caro amico e questo può danneggiare indissolubilmente il vostro rapporto. Sei stato egoista e poco rispettoso e solamente se corri subito ai ripari riuscirai ad evitare il peggio. Alla tua età è difficile ricostruire una solida amicizia. Nel lavoro ricorda di mantenere quello che prometti.

Leone A volte fai come fanno i politici e “certi preti” che: “predicano bene ma razzolano male”. Se vuoi davvero ottenere ottimi risultati in tutti i fronti, devi smetterla di essere assillante e con atteggiamenti da maschilista. Intanto organizza con vecchi amici una bella serata in compagnia. Sarà un toccasana rigenerante.

Vergine Se qualcuno critica il tuo comportamento eccessivamente prudente non lo ascoltare, continua a fare le cose di testa tua. Il male peggiore che può capitarti è sbagliare per colpa dei consigli di qualcuno. A giorni dovrebbe capitarti una persona che ostenta benessere e opulenza. Non credergli è un mendicante cercacorbelli.

Bilancia Per stare bene con il tuo prossimo, hai solo bisogno di sintonia mentale. Sei tra i segni più complessi dello Zodiaco, ma per andare d’accordo con te è facilissimo: non bisogna allontanarti dagli amici, non soffocarti, non fare scenate di gelosia, essere brillanti, tolleranti e istruiti, tu sei per il partner autonomo. Attento a chi arriva venerdì.

Scorpione Per farti vivere felice basta amarti incondizionatamente. Sei troppo vulnerabile ultimamente, cambi facilmente umore, ti lasci condizionare e questo ti crea non semplici malumori. Per stare meglio occupati più delle tue cose, non preoccuparti troppo della situazione generale. Se hai fatto delle domande ricontrolla tutti i documenti.

Sagittario Se è una donna che sta leggendo questo segno perché è il segno del suo uomo, questa donna deve sapere che per mantenere saldo e duraturo il suo rapporto sentimentale con il suo Sagittario, deve sempre lasciargli credere che sia lui a comandare, evitare di contraddirlo e prenderlo sempre con discreta “dolcezza”. In casa, noie con parenti.

Capricorno Alcune delle caratteristiche di certe persone che ti fanno andare via di testa sono: il nervosismo e l’aggressività. A te piace la calma, la tranquillità, un gruzzoletto da parte, sentirti adulato e corteggiato. Con queste peculiarità sei la persona più perfetta del mondo. Goditi queste feste in famiglia anche se non ci credi più.

Acquario Per andare d’accordo con te, spirito inquieto e libero, basta poco: essere sempre in grado di capirti, condividere tutti i tuoi molteplici interessi e al tempo stesso mai farti sentire imbrigliato. E il gioco è fatto. Per quanto riguarda le tue previsioni purtroppo avrai un grande rottura con una persona a te carissima. Tutto passa e tutto se ne va.

Pesci Hai delle armi che ultimamente stai sfruttando poco. Questo è un male perché ciò viene interpretato come mancanza di coraggio. Va bene che sei gentile e quieto, sensibile e cortese, ma è altrettanto vero che se ti prendono i cinque minuti diventi una furia devastatrice. Attento a non essere manipolato da persone che invece lo sono state.

A cura del Dott. Bruno Coletta

