“Per vivere con meno frustrazioni è sufficiente imparare ogni giorno anche una sola piccola ed insignificante cosa. Se facciamo in questo modo vivremo meglio e più a lungo”

Ariete Ciao, vuoi che sei il primo dei Segni Zodiacali, vuoi che sei il segno che porta la primavera, vuoi che sei sotto la protezione di Marte, cosa dirti se non che sta arrivando il momento più importante dell’anno e che devi farti trovare preparato. Controlla la pressione, l’alimentazione e cammina 30 m. al giorno.

Toro Per quanto sembri assurdo uno dei tuoi problemi, in questo mondo di egoismo e di corruzione, è il tuo bisogno di dare e non solo materialmente ma e soprattutto bisogno di dare: Amore. Se trovi la persona giusta e il modo di non far pesare il tuo aiuto, lo fai con quella generosità degna di un grande re.

Gemelli Che bello incontrarti la mattina quando ti sei svegliato con la “Luna” giusta e tracimante del tuo buon umore e del tuo fulgido sorriso. Purtroppo negli ultimi tempi questa “Luna” sembra che non si voglia mostrare a te con la sua faccia giusta. Ancora pochi giorni, poi, tranquillo, tutto andrà molto meglio.

Cancro Per te, una delle cose peggiori che possa capitare all’uomo, è la solitudine. La combatti con tutto te stesso, ti dai da fare per occupare più ore possibili del giorno e della notte, ti fa paura anche il pensiero di trovarti solo. Eppure, le cose più grandi che ha fatto l’Uomo sono state fatte in solitudine.

Leone Hai solo bisogno di maggiori gratificazioni e di poter dedicare i tuoi sforzi e le tue fatiche a qualcuno che sappia apprezzarti di più e con più spontanea sottomissione. Non cerchi la schiava, ma solo una persona che non critichi sempre ciò che dici o ciò che fai. Continuando così si atrofizza il cuore.

Vergine Ultimamente ti sta capitando di vivere situazioni, pensieri e sentimenti completamente nuovi. E’ come se una parte di te si stesse ribellando a questa esistenza ripetitiva e logorante. Devi avere più pazienza perché presto ci saranno accadimenti molto positivi per te.

Bilancia Che strano periodo che stai passando, sei molto condizionato dai tuoi alti e bassi. A volte sei malinconico e a volte euforico. Se riuscirai a dominare meglio queste tue caratteristiche è molto probabile che realizzerai anche progetti che odorano d’ambizioso. Una persona può farti fare grandi errori.

Scorpione Inquietudine e paura sono i tuoi nemici del momento. Cosa dirti se non quello che hai già pensato da solo almeno mille volte. Nella vita non ci sono solo successi e soddisfazioni ma scivoloni e cadute rovinose. Non è importante quante volte si cade ma quanto velocemente ci si rialza. A presto.

Sagittario Indipendentemente dalla tua età, dalla tua esperienza lavorativa e dal tuo livello culturale questo prossimo periodo è importantissimo per il tuo futuro. Ancora hai tanto da dire e da dare. Allora, approfitta del momento per rimetterti in sesto, tirarti a lucido ed imbracciare qualsiasi strumento. Vincerai.

Capricorno Due cose ti turbano: Uno, l’ambiente lavorativo, con tutti quei musoni, criticoni ed invidiosi. Due, La tua parte affettiva/sentimentale, di cui ultimamente non sei affatto soddisfatto. Parte della colpa purtroppo è tua, sei bravo a dire agli altri quello che devono fare ma non altrettanto a te stesso.

Acquario Sei possessivo, sensuale, non sopporti le restrizioni, anticonformista ed elucubrativo. Ce le hai tutte. Nonostante tutte queste armi che hai in fondina non riesci ugualmente a concretizzare i tuoi progetti. I Latini dicevano: “dividi et impera”. Fa’ una cosa alla volta e finché non hai finito non cambiare.

Pesci Strana personalità la tua. Oscilla tra spavalderia a comportamenti di profonda magnanimità. Sentimentalmente stai vivendo un periodo di stallo e questo perché il tuo partner si sta fossilizzando. Per riprendere in mano la situazione devi rompere con queste ripetitività. Stupiscila, prenota un viaggio.

