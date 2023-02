“Se vogliamo vivere meglio e più a lungo facciamo qualche cosa per noi tutti i santi giorni e non fidiamoci mai completamente di nessuno. Certi esseri umani sono furbi, inventano ed hanno inventato sempre qualcosa che gli torna utile a scapito degli altri”

Ariete Eccoci al nostro appuntamento settimanale. Secondo quelle che sono le mie intuizioni e i miei calcoli stai passando dei giorni quasi satollo di pensieri e programmazioni. E’ molto positiva questa tua ricerca e questa concentrazione per il futuro. Bada solo a stare con i piedi per terra. D’accordo?

Toro La solitudine fa paura a tutti perché è “questa bestia nera” che ci fa fare i più grandi errori nella vita. Per quanto assurdo, tu, a volte, addirittura la brami. Grazie alla solitudine che l’uomo ha creato le sue più belle opere artistiche. Se guardassimo meno televisione tutti staremmo molto più felici.

Gemelli Nonostante la tua prontissima intelligenza ed intuizione, a volte cadi nell’errore per colpa di comportamenti e reazioni infantili. E’ sempre bellissimo aver voglia di scherzare, di giocare e di farsi della sganascianti risate perché migliora ed ossigena il sangue, ma non dobbiamo mai sottovalutare gli altri.

Cancro Hai grandi capacità artistiche e se hai avuto la possibilità di studiare e perfezionare le tecniche hai ancora la possibilità di avere un grande e luminoso successo. L’unica lacuna che dovresti correggere è quella che riguarda la sfera del cuore. E’ proprio questa che può crearti delle situazioni molto incresciose.

Leone Solo per scaramanzia è opportuno che faccia delle generali analisi per confermare la perfezione del tuo organismo. Detto questo, preparati ad avere delle soddisfazioni che da tanto tempo stavi aspettando. (Anche da qualcuno della tua famiglia). Entro poche settimane gratificazioni dal lavoro e un premio.

Vergine Mai promettere se poi non mantieni la promessa. Ultimamente hai perso la tua proverbiale concentrazione ma ancora è perfettamente recuperabile. Se non apporti presto un cambio di direzione potresti pentirtene amaramente. Sei troppo in gamba per perdere prestigio per piccole cosucce.

Bilancia Un vecchio detto diceva:”Si sta bene finché lo vogliono gli altri”. Per quanto assurdo sembri, la maggior parte delle volte è vero. L’unico sistema per contrastare i pensieri dolorosi (i tarli) mentre si formulano in testa, è annullarli subito e concentrarsi su altri pensieri. Non facendo così ci rodiamo dentro.

Scorpione Forse è il caso di fare una curetta a base di integratori e di vitamine perché ti stai dimenticando troppo spesso ultimamente quello che dici e quello che fai. Sai perfettamente che è meglio non promettere che promettere e non mantenere. Una persona solare come te non può sbagliare.

Sagittario Sarebbe il caso, prima di accettare di prendere tante responsabilità insieme, di dare delle priorità. E’ vero che bisogna battere il ferro finché è caldo ma è altrettanto vero che non siamo la Dea Kalì con dieci braccia. E’ meglio avere poco e poi star bene che molto e poi curarsi la depressione. No?

Capricorno Sei la classica persona che non conosce la via di mezzo. O bianco o nero, o buono o cattivo, o magro od obeso. In quest’ultimo caso, modificare immediatamente il regime alimentare. Via subito: zucchero bianco latte e prodotti caseari, carboidrati e patate. Si ai legumi, insalate, verdure e frutta.

Acquario Per ottenere successo non occorre sempre essere il migliore. Per avere successo occorrono molti ingredienti: competenza, voglia d’imparare, piacere d’imparare, umiltà, fiuto ed intuito, amore per la vita, per il genere umano, amore per se stessi ma prima di ogni cosa una buona dose di fortuna.

Pesci “Non dire quattro se non ce l’hai nel sacco”. Stai commettendo l’errore di fare i conti senza l’oste. Se vuoi riuscire nella tua impresa e sistemare anche i tuoi problemi familiari devi modificare il tuo comportamento ed atteggiamento nei confronti del prossimo e non pensare sempre che gli altri sono tutti stupidi.

