Capita spesso che i miei lettori condividono ciò che scrivo tramite mail. Quando scrissi un po’ di tempo fa: “Anche l’ultimo dei falliti in certe cose può essere più bravo di te”, non ha condiviso nessuno. Chissà perché

Ariete Ti stai sentendo come un vulcano in procinto di eruttare perché si sta avvicinando un ottimo periodo sia per il lavoro che nella vita affettiva. Accetta con gratitudine ciò che la sorte, o la Dea Bendata, o Dio, ti sta concedendo. Tutto questo ti servirà per conoscere meglio le tue caratteristiche. A presto.

Toro Il detto che dice: “fai del bene e scordati, fa’ del male e pensaci”, è stato creato per il momento che stai vivendo. E’ davvero un peccato andare contro la propria natura; anche se a volte sbagliare ci permette di ritrovare la giusta strada. Non violentare la tua coscienza per paura del futuro. Dormiresti male.

Gemelli Quando un brano musicale è bello tutti ne godono la melodia. Il Creato è così meraviglioso perché in questo mondo ci sei anche tu. Sei come la ciliegina sulla torta. Peccato che a volte non sei soddisfatto di te stesso e non ti vuoi bene. Tu, sei tu. Con tutti i tuoi difetti. Che sarebbe se non tu non ci fossi.

Cancro L’uomo felice e soddisfatto di se stesso sei tu quando hai la fortuna di svolgere un lavoro che ti piace. Altresì, se non ti piace, … beh, lasciamo perdere. La vera fortuna per l’uomo, la vera ricchezza nella vita, non è vincere una bella somma di denaro, ma svolgere un lavoro che piace e che gratifica.

Leone Ultimamente ti sei troppo chiuso in te stesso, hai trascurato i tuoi amici e hai dimenticato quelle belle serate in compagnia che migliorano lo spirito e fanno bene alla salute. Se c’è qualcosa che non ti piace negli altri, non bisogna cancellarli, bisogna utilizzare le loro caratteristiche a nostro vantaggio. Chiaro?

Vergine Il consiglio che mi permetto di darti è quello di alzare la testa, di tanto in tanto, e guardare chi hai intorno. Ciò che intendo, è che non devi vivere tutta la tua vita a pensare ai problemi economici o alle tasse da pagare. Uno dei nostri diritti è quello di divertirsi un po’. Stando bene si lavora meglio.

Bilancia Una delle tue peculiarità è il senso della misura che ti tiene perfettamente in equilibrio in tutte le manifestazioni della vita. Purtroppo ultimamente c’è qualcosa che ti adombra il cuore e che ti condiziona negativamente ogni momento del giorno. Gettala via da te e riprendi a vivere.

Scorpione Hai un cervello sopraffino e delle capacità strategiche eccezionali, sei bello ed elegante, ti piace la natura e le belle cose, sei rispettoso e quando puoi molto generoso. Ma hai mai pensato, tra te e te, cosa ti manca per poter essere realmente felice e far felice le persone chi ti vivono vicino? Ad maiora.

Sagittario Tecnicamente, dovresti vivere con tante soddisfazioni e gratificazioni economiche. Praticamente, sei insoddisfatto professionalmente e anche economicamente. (E’ non è improbabile che parecchie persone devono saldarti l’onorario). Contratta con più chiarezza anche a costo di non chiudere.

Capricorno Si è appena concluso un ciclo con discrete soddisfazioni professionali ma con mediocrità affettive. Se imposterai queste prossime settimane con un atteggiamento più propositivo e collaborativo avrai sicuramente più vantaggi lavorativi. L’amore lo vivi si, ma quanto è complesso.

Acquario Se lavori nella vendita o nella grande distribuzione preparati ad un periodo particolarmente stressante. Ma se riuscirai a bene organizzarti potrai tra breve raccogliere a due mani il frutto di tale impegno. Nei lavori stanziali purtroppo problemi dovuti agli altri. In amore bene se il partner è sottomesso.

Pesci Se non sottovaluterai, come tua abitudine, certe persone, potrai concludere un buon affare che da tempo stai tentando di chiudere. Parla poco e parla chiaramente, non ti vergognare e dimostra con valide argomentazioni che i vantaggi sono per tutte e due le parti. Se sarai onesto ottime prospettive.